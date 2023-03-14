Путин пообещал высокие зарплаты в России

В РФ идет тенденция на повышение заплаты, подчеркнул Владимир Путин
В России идет тенденция на повышение зарплаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами на авиационном заводе в Улан-Удэ.
«У нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения — на 1% в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идет все-таки на повышение», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 1». Президент подчеркнул, что безработица в стране уже находится на историческом минимуме в 3,6%.
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