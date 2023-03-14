Путин сравнил падение ВВП на Украине и в России

14 марта 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Путин уверен, что ВВП на Украине снизился более чем на 40% Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Украине ВВП рухнул более чем на 40%. В России показатель снизился всего на 2,1%. Такую статистику привел президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ. «Нам предрекали, что рухнет наш ВВП на 20% и больше, ничего подобного не произошло. Это все, что страна производит в течение года, если в годовом измерении брать. Вот сейчас мы говорили про Украину, там ВВП как раз рухнул на 40%, это официальные данные. Но на самом деле я думаю, что больше», — сказал президент, отметив, что в РФ «есть снижение, но не на 20%, как кто-то прогнозировал, а на 2,1%». Трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24». Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2023 году рост российского ВВП на 0,3%. По данным Росстата, вопреки первоначальным прогнозам российских властей, в 2022 году показатель в стране упал лишь на 2,1%. Говоря об итогах года, Путин отмечал кратное повышение экономического суверенитета России, стабильность финансовой системы и снижение безработицы.

На Украине ВВП рухнул более чем на 40%. В России показатель снизился всего на 2,1%. Такую статистику привел президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ. «Нам предрекали, что рухнет наш ВВП на 20% и больше, ничего подобного не произошло. Это все, что страна производит в течение года, если в годовом измерении брать. Вот сейчас мы говорили про Украину, там ВВП как раз рухнул на 40%, это официальные данные. Но на самом деле я думаю, что больше», — сказал президент, отметив, что в РФ «есть снижение, но не на 20%, как кто-то прогнозировал, а на 2,1%». Трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24». Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2023 году рост российского ВВП на 0,3%. По данным Росстата, вопреки первоначальным прогнозам российских властей, в 2022 году показатель в стране упал лишь на 2,1%. Говоря об итогах года, Путин отмечал кратное повышение экономического суверенитета России, стабильность финансовой системы и снижение безработицы.