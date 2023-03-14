Bild: США обеспокоены решениями Зеленского по Бахмуту

США обеспокоены тем, что президент Украины Владимир Зеленский отвергает рекомендации своего генштаба уйти из Бахмута (Артемовск), заявил осведомленный источник в правительстве Германии. Он отметил, что украинская армия планирует долго удерживать Бахмут, несмотря на то, что город не играет стратегической роли в военном конфликте и украинская сторона несет большие потери в боях за эту территорию.
«США обеспокоены тем, что украинская армия слишком долго будет удерживать Бахмут, хотя город не играет стратегической роли в ходе войны. Оборона Бахмута дорого обходится Украине. Украинские солдаты каждый день гибнут, защищая районы города от многочисленных атак российских войск», — публикует мнение источника издание BILD.
Еще одной нарастающей проблемой для украинской стороны, которая напрямую связана с Бахмутом, является нехватка западных боеприпасов. По информации BILD, Украина тянет время в Бахмуте, пытаясь отстоять город до тех пор, пока в страну не поступят массовые поставки оружия, обещанные с начала года. Отмечается, что для Вашингтона это явный знак того, что оборона города рассматривается лишь как «символическая ценность».
Бои за Бахмут (Артемовск) ведутся в рамках спецоперации, которую РФ начала с 24 февраля 2022 года. Ее целью, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса. В боях за Бахмут украинские войска несут большие потери. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за месяц теряют порядка 10-11 тысяч человек. Он также уточнил, что по количеству потерянной техники со стороны украинских войск данных нет.
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер прогнозирует, что ВСУ в ближайшее время потеряют сотни тысяч человек, пишет RT. Несмотря на все прогнозы, 14 марта Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать Артемовск.
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США обеспокоены тем, что президент Украины Владимир Зеленский отвергает рекомендации своего генштаба уйти из Бахмута (Артемовск), заявил осведомленный источник в правительстве Германии. Он отметил, что украинская армия планирует долго удерживать Бахмут, несмотря на то, что город не играет стратегической роли в военном конфликте и украинская сторона несет большие потери в боях за эту территорию. «США обеспокоены тем, что украинская армия слишком долго будет удерживать Бахмут, хотя город не играет стратегической роли в ходе войны. Оборона Бахмута дорого обходится Украине. Украинские солдаты каждый день гибнут, защищая районы города от многочисленных атак российских войск», — публикует мнение источника издание BILD. Еще одной нарастающей проблемой для украинской стороны, которая напрямую связана с Бахмутом, является нехватка западных боеприпасов. По информации BILD, Украина тянет время в Бахмуте, пытаясь отстоять город до тех пор, пока в страну не поступят массовые поставки оружия, обещанные с начала года. Отмечается, что для Вашингтона это явный знак того, что оборона города рассматривается лишь как «символическая ценность». Бои за Бахмут (Артемовск) ведутся в рамках спецоперации, которую РФ начала с 24 февраля 2022 года. Ее целью, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса. В боях за Бахмут украинские войска несут большие потери. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за месяц теряют порядка 10-11 тысяч человек. Он также уточнил, что по количеству потерянной техники со стороны украинских войск данных нет. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер прогнозирует, что ВСУ в ближайшее время потеряют сотни тысяч человек, пишет RT. Несмотря на все прогнозы, 14 марта Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать Артемовск.