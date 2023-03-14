Bild: США обеспокоены решениями Зеленского по Бахмуту

14 марта 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пока отвергает рекомендации генштаба уйти из Бахмута, заявил источник в ФРГ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США обеспокоены тем, что президент Украины Владимир Зеленский отвергает рекомендации своего генштаба уйти из Бахмута (Артемовск), заявил осведомленный источник в правительстве Германии. Он отметил, что украинская армия планирует долго удерживать Бахмут, несмотря на то, что город не играет стратегической роли в военном конфликте и украинская сторона несет большие потери в боях за эту территорию. «США обеспокоены тем, что украинская армия слишком долго будет удерживать Бахмут, хотя город не играет стратегической роли в ходе войны. Оборона Бахмута дорого обходится Украине. Украинские солдаты каждый день гибнут, защищая районы города от многочисленных атак российских войск», — публикует мнение источника издание BILD. Еще одной нарастающей проблемой для украинской стороны, которая напрямую связана с Бахмутом, является нехватка западных боеприпасов. По информации BILD, Украина тянет время в Бахмуте, пытаясь отстоять город до тех пор, пока в страну не поступят массовые поставки оружия, обещанные с начала года. Отмечается, что для Вашингтона это явный знак того, что оборона города рассматривается лишь как «символическая ценность». Бои за Бахмут (Артемовск) ведутся в рамках спецоперации, которую РФ начала с 24 февраля 2022 года. Ее целью, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса. В боях за Бахмут украинские войска несут большие потери. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за месяц теряют порядка 10-11 тысяч человек. Он также уточнил, что по количеству потерянной техники со стороны украинских войск данных нет. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер прогнозирует, что ВСУ в ближайшее время потеряют сотни тысяч человек, пишет RT. Несмотря на все прогнозы, 14 марта Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать Артемовск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США обеспокоены тем, что президент Украины Владимир Зеленский отвергает рекомендации своего генштаба уйти из Бахмута (Артемовск), заявил осведомленный источник в правительстве Германии. Он отметил, что украинская армия планирует долго удерживать Бахмут, несмотря на то, что город не играет стратегической роли в военном конфликте и украинская сторона несет большие потери в боях за эту территорию. «США обеспокоены тем, что украинская армия слишком долго будет удерживать Бахмут, хотя город не играет стратегической роли в ходе войны. Оборона Бахмута дорого обходится Украине. Украинские солдаты каждый день гибнут, защищая районы города от многочисленных атак российских войск», — публикует мнение источника издание BILD. Еще одной нарастающей проблемой для украинской стороны, которая напрямую связана с Бахмутом, является нехватка западных боеприпасов. По информации BILD, Украина тянет время в Бахмуте, пытаясь отстоять город до тех пор, пока в страну не поступят массовые поставки оружия, обещанные с начала года. Отмечается, что для Вашингтона это явный знак того, что оборона города рассматривается лишь как «символическая ценность». Бои за Бахмут (Артемовск) ведутся в рамках спецоперации, которую РФ начала с 24 февраля 2022 года. Ее целью, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса. В боях за Бахмут украинские войска несут большие потери. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за месяц теряют порядка 10-11 тысяч человек. Он также уточнил, что по количеству потерянной техники со стороны украинских войск данных нет. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер прогнозирует, что ВСУ в ближайшее время потеряют сотни тысяч человек, пишет RT. Несмотря на все прогнозы, 14 марта Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать Артемовск.