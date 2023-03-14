14 марта 2023

Минфин США посчитал количество нефти, которое продает РФ без помощи Запада

Минфин США: Россия продает 75% нефти без помощи западных сервисов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, качалка, нефть, нефтяное месторождение, нефтяной факел
РФ только четверть объема экспорта нефти осуществляет с помощью западных сервисов Фото:

Российская Федерация реализует 75 процентов экспортной торговли нефтью без помощи западных сервисов. С таким заявлением выступил заместитель министра финансов США Бен Харрис.

«Четверть российской торговли нефтью осуществляется с использованием тех или иных западных сервисов, три четверти — с использованием незападных сервисов», — сообщил Бен Харрис. Выступление чиновника прошло в американском институте предпринимательства.

Ранее URA.RU рассказало, что в США непублично призвали нефтяные компании искать каналы по возобновлению поставок нефти из России. До этого США стали инициатором объявления РФ нефтяного эмбарго и установили предельную стоимость на российские энергоносители. В Кремле заявили, что установление потолка цен на российскую нефть не причинило ущерба экономике страны.

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Российская Федерация реализует 75 процентов экспортной торговли нефтью без помощи западных сервисов. С таким заявлением выступил заместитель министра финансов США Бен Харрис. «Четверть российской торговли нефтью осуществляется с использованием тех или иных западных сервисов, три четверти — с использованием незападных сервисов», — сообщил Бен Харрис. Выступление чиновника прошло в американском институте предпринимательства. Ранее URA.RU рассказало, что в США непублично призвали нефтяные компании искать каналы по возобновлению поставок нефти из России. До этого США стали инициатором объявления РФ нефтяного эмбарго и установили предельную стоимость на российские энергоносители. В Кремле заявили, что установление потолка цен на российскую нефть не причинило ущерба экономике страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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