09 марта 2023

FT: власти США непублично призвали продолжить поставки нефти из РФ

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В США хотят негласно возобновить закупку нефти у России Фото:
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Власти США непублично призвали компании, занимающиеся нефтяной торговлей, возобновить поставки нефти из России, если при этом будет соблюдаться введенный потолок цен. Об этом рассказали осведомленные источники британской прессе.

«Сотрудники Минфина США проводили встречи с представителями таких крупных международных трейдеров, как Trafigura и Gunvor, заверив их, что они не будут нарушать введенные Западом ограничения, если увеличат объемы операций с российской сырой нефтью и нефтепродуктами. Таким образом в Вашингтоне пытаются обеспечить стабильность глобальных поставок нефти», — ссылаясь на собственные источники сообщает Financial Times.

Ранее URA.RU рассказало, что страны Евросоюза ввели эмбарго на торговлю нефтью с Россией и установили потолок цен на ресурсы. В ответ на это, президент РФ Владимир Путин объявил о перезагрузке сырьевого рынка страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что установление потолка цен на российскую нефть не нанес урона экономике страны.

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Власти США непублично призвали компании, занимающиеся нефтяной торговлей, возобновить поставки нефти из России, если при этом будет соблюдаться введенный потолок цен. Об этом рассказали осведомленные источники британской прессе. «Сотрудники Минфина США проводили встречи с представителями таких крупных международных трейдеров, как Trafigura и Gunvor, заверив их, что они не будут нарушать введенные Западом ограничения, если увеличат объемы операций с российской сырой нефтью и нефтепродуктами. Таким образом в Вашингтоне пытаются обеспечить стабильность глобальных поставок нефти», — ссылаясь на собственные источники сообщает Financial Times. Ранее URA.RU рассказало, что страны Евросоюза ввели эмбарго на торговлю нефтью с Россией и установили потолок цен на ресурсы. В ответ на это, президент РФ Владимир Путин объявил о перезагрузке сырьевого рынка страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что установление потолка цен на российскую нефть не нанес урона экономике страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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