В Кремле не заметили, что потолок цен на нефть нанес ущерб России

Песков заявил, что Россия принимает меры, которые направлены против потолка цен на нефть
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Установление Евросоюзом потолка цен на нефть из России не нанесло урона экономике страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«С одной стороны они установили потолок [цен на нефть], с другой стороны мы приняли собственные меры и никакого потолка не признаем. Работаем так, чтобы это не принесло ущерб нашим интересам», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что потолок цен на нефть был установлен «вольготно» с точки зрения ЕС.
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