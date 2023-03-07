В Кремле не заметили, что потолок цен на нефть нанес ущерб России

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков заявил, что Россия принимает меры, которые направлены против потолка цен на нефть Фото:
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Установление Евросоюзом потолка цен на нефть из России не нанесло урона экономике страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«С одной стороны они установили потолок [цен на нефть], с другой стороны мы приняли собственные меры и никакого потолка не признаем. Работаем так, чтобы это не принесло ущерб нашим интересам», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что потолок цен на нефть был установлен «вольготно» с точки зрения ЕС.

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Установление Евросоюзом потолка цен на нефть из России не нанесло урона экономике страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «С одной стороны они установили потолок [цен на нефть], с другой стороны мы приняли собственные меры и никакого потолка не признаем. Работаем так, чтобы это не принесло ущерб нашим интересам», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что потолок цен на нефть был установлен «вольготно» с точки зрения ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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