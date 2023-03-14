NYT выяснил подробности инцидента с американским БПЛА у Крыма

15 марта 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

Упавший в Черное море беспилотник США не был оснащен вооружением, заявили в Пентагоне Фото: miliman/pickupimage.com Упавший в Черное море американский беспилотник не был оснащен вооружением. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона. «Беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот летательный аппарат не был оснащен оружием и вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма», — передает слова чиновника газета New York Times. Ранее США сообщили, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. При этом в Белом доме отметили, что США не нарушали воздушное пространство России, запуская беспилотник над водами Черного моря. В связи с инцидентом Соединенные Штаты вызвали в Госдепартамент посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Министерство обороны РФ сообщило, что военная авиация России не применяла вооружений против американского БПЛА и истребители не вступали в контакт с беспилотником.

Упавший в Черное море американский беспилотник не был оснащен вооружением. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона. «Беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот летательный аппарат не был оснащен оружием и вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма», — передает слова чиновника газета New York Times. Ранее США сообщили, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. При этом в Белом доме отметили, что США не нарушали воздушное пространство России, запуская беспилотник над водами Черного моря. В связи с инцидентом Соединенные Штаты вызвали в Госдепартамент посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Министерство обороны РФ сообщило, что военная авиация России не применяла вооружений против американского БПЛА и истребители не вступали в контакт с беспилотником.