NYT выяснил подробности инцидента с американским БПЛА у Крыма

Упавший в Черное море американский беспилотник не был оснащен вооружением. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.
«Беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот летательный аппарат не был оснащен оружием и вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма», —
Ранее США сообщили, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. При этом в Белом доме отметили, что США не нарушали воздушное пространство России, запуская беспилотник над водами Черного моря.
В связи с инцидентом Соединенные Штаты вызвали в Госдепартамент посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Министерство обороны РФ сообщило, что военная авиация России не применяла вооружений против американского БПЛА и истребители не вступали в контакт с беспилотником.
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