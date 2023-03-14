14 марта 2023

NYT выяснил подробности инцидента с американским БПЛА у Крыма

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Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, беспилотник, nato, ввс сша, mq-9 reaper
Упавший в Черное море беспилотник США не был оснащен вооружением, заявили в Пентагоне Фото:

Упавший в Черное море американский беспилотник не был оснащен вооружением. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

«Беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот летательный аппарат не был оснащен оружием и вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма», — передает слова чиновника газета New York Times.

Ранее США сообщили, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. При этом в Белом доме отметили, что США не нарушали воздушное пространство России, запуская беспилотник над водами Черного моря.

В связи с инцидентом Соединенные Штаты вызвали в Госдепартамент посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Министерство обороны РФ сообщило, что военная авиация России не применяла вооружений против американского БПЛА и истребители не вступали в контакт с беспилотником.

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Упавший в Черное море американский беспилотник не был оснащен вооружением. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона. «Беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот летательный аппарат не был оснащен оружием и вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма», — передает слова чиновника газета New York Times. Ранее США сообщили, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. При этом в Белом доме отметили, что США не нарушали воздушное пространство России, запуская беспилотник над водами Черного моря. В связи с инцидентом Соединенные Штаты вызвали в Госдепартамент посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Министерство обороны РФ сообщило, что военная авиация России не применяла вооружений против американского БПЛА и истребители не вступали в контакт с беспилотником.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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