В Тюмени вынесли приговор топ-менеджеру, обокравшей банк на полмиллиарда рублей

15 марта 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Инессу Бранденбург в июле 2022 года экстрадировали в Тюмень из Испании, где она была задержана Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывшая топ-менеджер тюменского «Сибирского банка реконструкции и развития» Инесса Бранденбург получила четыре года лишения свободы за кражу более 560 миллионов рублей из хранилища кредитного учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «С учетом позиции государственного обвинителя Инессе Бранденбург назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск представителя банка о взыскании с осужденной похищенных средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области. В 2018 году Инесса Бранденбург, являясь и. о. председателя «Сибирского банка реконструкции и развития», вступила в преступную группу, целью которой было хищение средств из банка. При помощи подельников женщина упаковала в спортивные сумки и вынесла из хранилища кредитного учреждения более 560 миллионов рублей, после чего скрылась. Трое других участников преступления ранее были осуждены: Игорь Горбоносов и Сергей Кузнецов получили по три года лишения свободы, Дмитрий Мануилов — четыре года. Еще один участник преступления — председатель правления банка Григорий Романюта, находится в международном розыске. Ранее URA.RU подробно рассказало о схеме, которую придумали похитители, и о том, как они распределили деньги между собой. Часть украденных средств, в частности, несколько лет пролежала закопанной в земле, в одном из парков Москвы. А сама Бранденбург, выступая с последним словом, рассказала, что лишилась своей доли денег — порядка 100 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшая топ-менеджер тюменского «Сибирского банка реконструкции и развития» Инесса Бранденбург получила четыре года лишения свободы за кражу более 560 миллионов рублей из хранилища кредитного учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «С учетом позиции государственного обвинителя Инессе Бранденбург назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск представителя банка о взыскании с осужденной похищенных средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области. В 2018 году Инесса Бранденбург, являясь и. о. председателя «Сибирского банка реконструкции и развития», вступила в преступную группу, целью которой было хищение средств из банка. При помощи подельников женщина упаковала в спортивные сумки и вынесла из хранилища кредитного учреждения более 560 миллионов рублей, после чего скрылась. Трое других участников преступления ранее были осуждены: Игорь Горбоносов и Сергей Кузнецов получили по три года лишения свободы, Дмитрий Мануилов — четыре года. Еще один участник преступления — председатель правления банка Григорий Романюта, находится в международном розыске. Ранее URA.RU подробно рассказало о схеме, которую придумали похитители, и о том, как они распределили деньги между собой. Часть украденных средств, в частности, несколько лет пролежала закопанной в земле, в одном из парков Москвы. А сама Бранденбург, выступая с последним словом, рассказала, что лишилась своей доли денег — порядка 100 млн рублей.