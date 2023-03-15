Из-за кадрового дефицита добывающие компании ХМАО и ЯНАО ищут сотрудников «на стороне»

Компании по добыче сырья в ХМАО и ЯНАО из-за дефицита кадров вынуждены искать сотрудников в других регионах страны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе HeadHunter.
«Работодатели из тех регионов, где сфера добычи сырья является ключевой, начинают расширять географию подбора персонала. <…> Всех, кого можно было нанять „дома“, местные компании уже наняли, но это не закрыло потребность в персонале. И сейчас предложения для специалистов по добыче сырья все чаще стали появляться в нетипичных для этого регионах. Например, в Тверской области количество таких вакансий выросло сразу на 144%, в Костромской — на 135%», — рассказывает руководитель пресс-службы Анна Осипова.
Отмечается, что за год зарплаты в ХМАО и ЯНАО в сфере добычи сырья выросли почти на 30 тысяч рублей. При этом количество вакансий в данной сфере выросло на 14%.
Ранее сообщалось, что дефицит кадров на Ямале наблюдается в добывающей, туристической и банковской сферах. Так, в начале года на одну вакансию в регионе приходилось 3,3 активных резюме, при норме в 5-6 пунктов, в добывающей промышленности всего по 0,6 резюме на вакансию.
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