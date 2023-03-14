Тюменский кожвендиспансер рискует остаться без важных медикаментов из-за банкротства поставщика

Тюменская фармакологическая компания задолжала миллионы московским партнерам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский кожно-венерологический диспансер рискует остаться без одного из ключевых поставщиков лекарств из-за его банкротства. Иск в адрес работающей в Тюмени компании «Аксель Фармасьютикалс» за многомиллионные долги выдвинул московский партнер, информация об этом размещена в электронной картотеке арбитражных дел.

«Дело № А70-5067/2023, истец — ООО „Фармакрафт“, с юридическим адресом в г. Москве. Ответчик — ООО „Аксель Фармасьютикалс“, юридический адрес в г. Тюмени. Иск о банкротстве принят и зарегистрирован, но еще не запущен в работу», — сообщается в системе. Банкротство «Аксель Фармасьютикалс» может привести к тому, что тюменский кожно-венерологический диспансер окажется без важных медикаментов.

По данным сервиса СБИС, «Аксель Фармасьютикалс» только в 2022 году дважды выигрывала контракты на поставку медикаментов и косметологических средств в кожно-венерологический диспансер Тюменской области. Проблемы с московским партнером начались почти год назад. Весной 2022 года калининский районный суд Тюмени рассматривал дело, речь в котором шла о неисполнении тюменской компанией договоров на сумму в 15 млн 700 тыс. рублей. Тогда стороны пришли к мировому соглашению. «Тюменцы условие соглашения не выполнили, поэтому сейчас мы обратились в арбитражный суд с иском о банкротстве компании», — прокомментировал URA.RU юрист ООО «Фармакрафт».

На данный момент в системе СБИС отмечено, что в адрес «Аксель Фармасьютикалс» заведено исполнительное производство на указанную сумму. Связаться с руководителем «Аксель Фармасьютикалс» журналистам URA.RU не удалось, в открытых источниках сайт и электронная почта компании не фигурируют. По указанному телефону отвечают, что руководителя нет на месте, когда он появится — неизвестно.

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