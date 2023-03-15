Володин связал обвал банковской системы США с Чубайсом 15 марта 2023 в 16:45 Размер текста - 17 + Вячеслав Володин пошутил про связь финансового краха в США и приезд Анатолия Чубайса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американские банки Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB) обанкротились после того, как в США прибыл бывший советник президента России Анатолий Чубайс. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Банки в США обвалились из-за приезда туда Анатолия Чубайса», — приводит слова Вячеслава Володина РИА Новости. Спикер Госдумы подчеркнул, что кризис в США не скажется на экономике страны. Он связал это с тем, что президент РФ Владимир Путин когда-то вернул в государственную собственность «Газпром» и нефтяные компании. Далее спикер уточнил, что после реформ Чубайса российские компании и хозяйства «оказались разобраны». Ранее сообщалось, что в США закрыли два банка. По мнению авторов издания Axios, Штатам грозит катастрофический банковский кризис. Начато расследование по инциденту, сообщает MK.RU. России серьезные последствия не грозят, уточняет RT. В конце января Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива (Израиль). Он покинул РФ в марте 2022 года, передает Life . Американские банки Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB) обанкротились после того, как в США прибыл бывший советник президента России Анатолий Чубайс. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Банки в США обвалились из-за приезда туда Анатолия Чубайса», — приводит слова Вячеслава Володина РИА Новости. Спикер Госдумы подчеркнул, что кризис в США не скажется на экономике страны. Он связал это с тем, что президент РФ Владимир Путин когда-то вернул в государственную собственность «Газпром» и нефтяные компании. Далее спикер уточнил, что после реформ Чубайса российские компании и хозяйства «оказались разобраны». Ранее сообщалось, что в США закрыли два банка. По мнению авторов издания Axios, Штатам грозит катастрофический банковский кризис. Начато расследование по инциденту, сообщает MK.RU. России серьезные последствия не грозят, уточняет RT. В конце января Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива (Израиль). Он покинул РФ в марте 2022 года, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям