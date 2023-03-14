В Курганской области возбудили уголовное дело из-за упавшей на мальчика крыши

15 марта 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

На ребенка упала металлическая крыша подъезда (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представители следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело после того, как на мальчика в городе Далматово Курганской области упал козырек подъезда отремонтированного дома. Данная информация была размещена 15 марта на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Следователем проводятся допросы сотрудников и руководства организации, проводившей указанные ремонтные работы, истребована документация, имеющая значение для расследования уголовного дела», — указано на сайте. В 2019 году во время капремонта в доме, расположенном на ул. Гагарина, подрядчик установил металлические козырьки подъездов дома. 16 января 2023 года один из козырьков обрушился на ребенка, выходившего из подъезда. Ранее представители областной прокуратуры сообщали, что несовершеннолетний получил ушибленную рану волосистой части головы. Представители СК СК возбудили уголовное дело из-за выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Представители следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело после того, как на мальчика в городе Далматово Курганской области упал козырек подъезда отремонтированного дома. Данная информация была размещена 15 марта на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Следователем проводятся допросы сотрудников и руководства организации, проводившей указанные ремонтные работы, истребована документация, имеющая значение для расследования уголовного дела», — указано на сайте. В 2019 году во время капремонта в доме, расположенном на ул. Гагарина, подрядчик установил металлические козырьки подъездов дома. 16 января 2023 года один из козырьков обрушился на ребенка, выходившего из подъезда. Ранее представители областной прокуратуры сообщали, что несовершеннолетний получил ушибленную рану волосистой части головы. Представители СК СК возбудили уголовное дело из-за выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.