Мишустин допустил отмену ЕГЭ

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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин захотел все взвесить, говоря об отмене ЕГЭ Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о гипотетической отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) отметил, что этот вопрос нужно взвесить. Об этом он рассказал в ходе встречи с депутатами.

«Насчет ЕГЭ, отмены или каких-то других вещей — надо все серьезно взвесить», — подчеркнул Михаил Мишустин. Трансляцию встречи проводил телеканал «Россия 24». Министр уточнил, что в ЕГЭ есть как плюсы, так и минусы.

Ранее на встрече с депутатами премьер подчеркнул, что Россия является чемпионом мира по санкциям. В Госдуме уже предлагали отказаться от ЕГЭ. Соответствующую инициативу выдвигал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о гипотетической отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) отметил, что этот вопрос нужно взвесить. Об этом он рассказал в ходе встречи с депутатами. «Насчет ЕГЭ, отмены или каких-то других вещей — надо все серьезно взвесить», — подчеркнул Михаил Мишустин. Трансляцию встречи проводил телеканал «Россия 24». Министр уточнил, что в ЕГЭ есть как плюсы, так и минусы. Ранее на встрече с депутатами премьер подчеркнул, что Россия является чемпионом мира по санкциям. В Госдуме уже предлагали отказаться от ЕГЭ. Соответствующую инициативу выдвигал депутат Госдумы Султан Хамзаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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