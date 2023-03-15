Мишустин допустил отмену ЕГЭ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о гипотетической отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) отметил, что этот вопрос нужно взвесить. Об этом он рассказал в ходе встречи с депутатами.
«Насчет ЕГЭ, отмены или каких-то других вещей — надо все серьезно взвесить», — подчеркнул Михаил Мишустин. Трансляцию встречи проводил телеканал «Россия 24». Министр уточнил, что в ЕГЭ есть как плюсы, так и минусы.
Ранее на встрече с депутатами премьер подчеркнул, что Россия является чемпионом мира по санкциям. В Госдуме уже предлагали отказаться от ЕГЭ. Соответствующую инициативу выдвигал депутат Госдумы Султан Хамзаев.
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