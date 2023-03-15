Военкор URA.RU сообщил о масштабном бое в Запорожье 15 марта 2023 в 22:08 Размер текста - 17 + ВСУ начали боевое столкновение с российскими войсками в Запорожье, передает корреспондент URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пологовском районе Запорожья военные 219-й мотострелкового полка ведут бой с украинскими войсками. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В эти минуты в Пологовском районе 219-й мотострелковый полк ведет бой с украинскими войсками. Сообщается о применении противником бронетехники», — подчеркивает военкор. Он предполагает, что это боевое столкновение одно из многих, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят в рамках своего контрнаступления. Данную информацию также подтвердил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ВСУ проводят разведку боем. Ранее в Запорожье заявили о планах ВСУ активизироваться в конце марта. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинское наступление предлагалось в районе 20-х чисел этого месяца. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что российские войска на Запорожском фронте готовы встретить врага. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. В Пологовском районе Запорожья военные 219-й мотострелкового полка ведут бой с украинскими войсками. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В эти минуты в Пологовском районе 219-й мотострелковый полк ведет бой с украинскими войсками. Сообщается о применении противником бронетехники», — подчеркивает военкор. Он предполагает, что это боевое столкновение одно из многих, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят в рамках своего контрнаступления. Данную информацию также подтвердил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ВСУ проводят разведку боем. Ранее в Запорожье заявили о планах ВСУ активизироваться в конце марта. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинское наступление предлагалось в районе 20-х чисел этого месяца. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что российские войска на Запорожском фронте готовы встретить врага. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям