15 марта 2023

Сальдо: Херсонская область будет ориентироваться в своем развитии на опыт Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Херсон и Крым будут развивать экономическое сотрудничество, заявил Владимир Сальдо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Херсонская область в дальнейшем развитии будет ориентироваться на опыт Крыма. Об этом заявил врио губернатора соседствующего с полуостровом региона Владимир Сальдо.

«Во многом мы идем по стопам наших южных соседей и братьев. Их опыт бесценен — его правильность и эффективность подтверждена практикой», — сказал Сальдо в беседе с ТАСС.

По словам политика, Крым показал пример, как нужно действовать. С самого начала спецоперации на Украине крымчане советами и прямым участием помогали Херсонской области «в процессе интеграции в общероссийское пространство, оказали помощь в организации референдума», подчеркнул Сальдо.

Херсонская область вошла в состав России в ходе российской спецоперации на Украине. Жители Донбасса, Херсона и Запорожья проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. В ноябре Минобороны РФ сообщили о переброске войск на левый берег Днепра, чтобы избежать потерь личного состава. В результате украинская армия вошла в Херсонскую область. Сальдо высказал уверенность в том, что Херсон скоро снова вернется под контроль РФ.

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Херсонская область в дальнейшем развитии будет ориентироваться на опыт Крыма. Об этом заявил врио губернатора соседствующего с полуостровом региона Владимир Сальдо. «Во многом мы идем по стопам наших южных соседей и братьев. Их опыт бесценен — его правильность и эффективность подтверждена практикой», — сказал Сальдо в беседе с ТАСС. По словам политика, Крым показал пример, как нужно действовать. С самого начала спецоперации на Украине крымчане советами и прямым участием помогали Херсонской области «в процессе интеграции в общероссийское пространство, оказали помощь в организации референдума», подчеркнул Сальдо. Херсонская область вошла в состав России в ходе российской спецоперации на Украине. Жители Донбасса, Херсона и Запорожья проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. В ноябре Минобороны РФ сообщили о переброске войск на левый берег Днепра, чтобы избежать потерь личного состава. В результате украинская армия вошла в Херсонскую область. Сальдо высказал уверенность в том, что Херсон скоро снова вернется под контроль РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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