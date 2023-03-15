Сальдо: Херсонская область будет ориентироваться в своем развитии на опыт Крыма

Херсонская область в дальнейшем развитии будет ориентироваться на опыт Крыма. Об этом заявил врио губернатора соседствующего с полуостровом региона Владимир Сальдо.
«Во многом мы идем по стопам наших южных соседей и братьев. Их опыт бесценен — его правильность и эффективность подтверждена практикой», — сказал Сальдо в беседе с ТАСС.
По словам политика, Крым показал пример, как нужно действовать. С самого начала спецоперации на Украине крымчане советами и прямым участием помогали Херсонской области «в процессе интеграции в общероссийское пространство, оказали помощь в организации референдума», подчеркнул Сальдо.
Херсонская область вошла в состав России в ходе российской спецоперации на Украине. Жители Донбасса, Херсона и Запорожья проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. В ноябре Минобороны РФ сообщили о переброске войск на левый берег Днепра, чтобы избежать потерь личного состава. В результате украинская армия вошла в Херсонскую область. Сальдо высказал уверенность в том, что Херсон скоро снова вернется под контроль РФ.
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