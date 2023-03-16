Власти ХМАО отправят на отдых в Тюменскую область сотни детей

16 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Отдых проведут в четыре летние смены Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ХМАО оплатят отдых на 390 детей в детских лагерях Тюменской области. Сейчас региональный департамент госзаказа ищет подрядчика, который возьмется за организацию мероприятия. Об этом стало известно после размещения соответствующего тендера на Госзакупках. «Организация познавательных, творческих, спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление физического и духовного развития детей, 2 или 3 мероприятия в день. Организация 3 экскурсий с экскурсоводом, входящих в стоимость путевки, с предоставлением транспорта. Количество детей — 390 + 35 сопровождающих», — указано в описании перечня обязательных услуг. Отдых планируется организовать в четыре смены с мая по август 2023 года. Отправлять будут детей-сирот; детей, которые нуждаются в социальном обслуживании и оставшихся без попечения родителей. Начальная цена за проведение всех мероприятий назначена в 27,6 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО также отправят детей на отдых в Краснодарский край, однако планируемые траты меньше. За организацию поездки в Туапсинский район готовы заплатить чуть более 16 миллионов рублей.

Власти ХМАО оплатят отдых на 390 детей в детских лагерях Тюменской области. Сейчас региональный департамент госзаказа ищет подрядчика, который возьмется за организацию мероприятия. Об этом стало известно после размещения соответствующего тендера на Госзакупках. «Организация познавательных, творческих, спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление физического и духовного развития детей, 2 или 3 мероприятия в день. Организация 3 экскурсий с экскурсоводом, входящих в стоимость путевки, с предоставлением транспорта. Количество детей — 390 + 35 сопровождающих», — указано в описании перечня обязательных услуг. Отдых планируется организовать в четыре смены с мая по август 2023 года. Отправлять будут детей-сирот; детей, которые нуждаются в социальном обслуживании и оставшихся без попечения родителей. Начальная цена за проведение всех мероприятий назначена в 27,6 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО также отправят детей на отдых в Краснодарский край, однако планируемые траты меньше. За организацию поездки в Туапсинский район готовы заплатить чуть более 16 миллионов рублей.