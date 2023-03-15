В Тюмени призывник выиграл суд против военкомата

Тюменец выиграл суд с военкоматом и получил право не служить в армии

Призывник смог доказать, что не должен служить в армии по состоянию здоровья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тюмени Артем Бардин выиграл суд с военным комиссариатом и получил право не служить в армии. Информация представлена в документах на сайте суда. Мужчина смог доказать, что при проведении врачебной комиссии ему неверно установили категорию годности к службе.

«Признать незаконным и отменить решение призывной комиссии Калининского и Центрального округа Тюмени о выставлении категории годности „Г“ и предоставлении отсрочки. Обязать военный комиссариат Тюменской области принять решение об освобождении Бардина Артема Евгеньевича от призыва на военную службу (категория годности „В“ — ограниченно годен)», — говорится в документах по делу.

Во время весеннего призыва 2021 года Артем Бардин был признан годным к службе. Тюменца такой результат комиссии не устроил: по его словам, врачи не учли имеющиеся у него заболевания и не изучили медицинские документы призывника. Мужчина подавал несколько жалоб, но в ответ ему лишь давали отсрочки от призыва, последнюю — в июне 2022 года.

Тюменец обратился в суд и потребовал у военкомата отменить решение, освободить его от призыва и зачислить в запас. По делу была назначена военно-врачебная экспертиза. По ее итогам оказалось, что в комиссариате действительно неверно определили категорию годности мужчины, тем самым нарушив закон.