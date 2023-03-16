Бывшему пиарщику курганского губернатора огласили приговор

17 марта 2023 в 09:23 Размер текста - 17 +

Экс-чиновника курганского правительства признали виновным в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-руководителя департамента информационной политики правительства Курганской области Александра Тетерина признали виновным в мошенничестве и освободили от ответственности. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания в городском суде. «Признать Тетерина Александра Сергеевича виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и вынести наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Меру пресечения в виде подписки о невыезде после вступления приговора в законную силу Тетерину отменить», — сообщил судья Владимир Сапунов. Далее судья зачитал, что Тетерин освобожден от наказания в связи с истечение срока давности. При этом он должен возместить ущерб в размере 67 000 рублей. Бывшего сотрудника правительства судили по делу о мошенничестве со средствами, выделенными на поездку спортивной команды на состязания. Тетерин и бывший руководитель федерации футбола Курганской области Евгений Рассказов предоставили по ним отчетные фиктивные документы на сумму более 447 тысяч рублей. Второй участник судебного процесса скрылся от суда за границей. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура потребовала отправить Тетерина в колонию. Обвинение просило для бывшего пиарщика курганского губернатора наказание в виде трех лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-руководителя департамента информационной политики правительства Курганской области Александра Тетерина признали виновным в мошенничестве и освободили от ответственности. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания в городском суде. «Признать Тетерина Александра Сергеевича виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и вынести наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Меру пресечения в виде подписки о невыезде после вступления приговора в законную силу Тетерину отменить», — сообщил судья Владимир Сапунов. Далее судья зачитал, что Тетерин освобожден от наказания в связи с истечение срока давности. При этом он должен возместить ущерб в размере 67 000 рублей. Бывшего сотрудника правительства судили по делу о мошенничестве со средствами, выделенными на поездку спортивной команды на состязания. Тетерин и бывший руководитель федерации футбола Курганской области Евгений Рассказов предоставили по ним отчетные фиктивные документы на сумму более 447 тысяч рублей. Второй участник судебного процесса скрылся от суда за границей. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура потребовала отправить Тетерина в колонию. Обвинение просило для бывшего пиарщика курганского губернатора наказание в виде трех лет лишения свободы.