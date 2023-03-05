Прокуратура требует отправить в колонию бывшего пиарщика Шумкова

Александр Тетерин (слева) является обвиняемым в деле о мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители прокуратуры считают, что обвиняемому в мошенничестве бывшему директору департамента информационной политики Курганской области Александру Тетерину следует назначить наказание в виде трех лет лишения свободы. Об этом стало известно на заседании по делу, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«С учетом изложенного полагаю необходимым признать Тетерина Александра Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказала в своем выступлении прокурор. Также в прокуратуре считают, что Тетерин должен заплатить более 447 тысяч рублей.

Тетерин является обвиняемым в деле о мошенничестве со средствами, выделенными на проведение спортивных состязаний в 2017 году. Следствие утверждает, что вместе с бывшим руководителем федерации футбола Евгением Рассказовым, он изготовил фиктивные отчетные документы. Из-за этих документов Рассказову из бюджета области перечислили более 447 тысяч рублей. Сам Рассказов скрылся от суда за границей и был объявлен в розыск.

Представитель защиты в суде настаивал на невиновности Тетерина. «Он не был осведомлен, заполняя эти документы, не имел умысел на хищение, либо на содействие в совершении хищения, которое совершил Рассказов, доверяя Рассказову, как лицу, которое знает, как заполнять документы», — объяснил адвокат.