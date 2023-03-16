Депутат Госдумы раскрыл, как стоит видоизменить систему ЕГЭ

Депутат Лантратова призвала вернуть выпускные экзамены в школы

17 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

ЕГЭ имеет массу недостатков, сказала Яна Лантратова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В первую очередь при реформе системы ЕГЭ нужно дать возможность школам проводить выпускные экзамены, а вузам — вступительные, разделив два этих понятия. Об этом заявила в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова. «Совершенно очевидно, что ЕГЭ надо переформатировать, отказаться от него в пользу другой экзаменационной формы и, думаю, так и будет. Это вопрос времени. Сейчас для начала надо, на мой взгляд, отвязать выпускные экзамены от вступительных. Вывести из школьной системы. Вернуть выпускные экзамены в школы, на основании которых будет выдаваться аттестат о среднем образовании. И предоставить право проведения вступительных испытаний ВУЗам и учреждениям СПО по единым требованиям и единым экзаменационным билетам», — сказала Яна Лантратова. По ее словам, Единый государственный экзамен имеет массу минусов. «Насколько я могу судить по обращениям, которые получаю от представителей родительского и педагогического сообществ и самих учеников, ЕГЭ мало кого устраивает. И причин на то много», — отметила депутат. Ранее в Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что этот вопрос нужно серьезно взвесить. Президент России Владимир Путин назвал главный плюс ЕГЭ. По его словам, этот экзамен дает равные возможности для детей, вне зависимости откуда они. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В первую очередь при реформе системы ЕГЭ нужно дать возможность школам проводить выпускные экзамены, а вузам — вступительные, разделив два этих понятия. Об этом заявила в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова. «Совершенно очевидно, что ЕГЭ надо переформатировать, отказаться от него в пользу другой экзаменационной формы и, думаю, так и будет. Это вопрос времени. Сейчас для начала надо, на мой взгляд, отвязать выпускные экзамены от вступительных. Вывести из школьной системы. Вернуть выпускные экзамены в школы, на основании которых будет выдаваться аттестат о среднем образовании. И предоставить право проведения вступительных испытаний ВУЗам и учреждениям СПО по единым требованиям и единым экзаменационным билетам», — сказала Яна Лантратова. По ее словам, Единый государственный экзамен имеет массу минусов. «Насколько я могу судить по обращениям, которые получаю от представителей родительского и педагогического сообществ и самих учеников, ЕГЭ мало кого устраивает. И причин на то много», — отметила депутат. Ранее в Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что этот вопрос нужно серьезно взвесить. Президент России Владимир Путин назвал главный плюс ЕГЭ. По его словам, этот экзамен дает равные возможности для детей, вне зависимости откуда они.