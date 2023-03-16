Экономисты предупредили о кризисе в России при крахе банковской системы США 16 марта 2023 в 20:38 Размер текста - 17 + Россия также пострадает в случае краха банковской системы США, заявил Сергей Раманинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Банкротство американских банков Крах банковской системы США вызовет рецессию, которая также заденет и Россию в плане снижения цен на нефть и повлияет на главных российских торговых партнеров. Об этом заявил аналитик платформы «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов. «Если наступит рецессия, Россия, конечно, также от этого пострадает», — передает слова Раманинова «Ридус». Он подчеркнул, что при замедлении экономики будет зафиксировано падение цен на нефть, металлы и прочие ресурсы. Также, помимо России, под удар попадут и ее главные торговые партнеры в лице Турции, Китая и Индии, заключил аналитик. Ранее сообщалось, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. 12 марта власти страны закрыли обанкротившийся коммерческий Signature Bank. На фоне этих событий эксперты начали предрекать крах «американского капитализма». Крах банковской системы США вызовет рецессию, которая также заденет и Россию в плане снижения цен на нефть и повлияет на главных российских торговых партнеров. Об этом заявил аналитик платформы «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов. «Если наступит рецессия, Россия, конечно, также от этого пострадает», — передает слова Раманинова «Ридус». Он подчеркнул, что при замедлении экономики будет зафиксировано падение цен на нефть, металлы и прочие ресурсы. Также, помимо России, под удар попадут и ее главные торговые партнеры в лице Турции, Китая и Индии, заключил аналитик. Ранее сообщалось, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. 12 марта власти страны закрыли обанкротившийся коммерческий Signature Bank. На фоне этих событий эксперты начали предрекать крах «американского капитализма». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям