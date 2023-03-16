Экономисты предупредили о кризисе в России при крахе банковской системы США

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Россия также пострадает в случае краха банковской системы США, заявил Сергей Раманинов Фото:
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Банкротство американских банков

Крах банковской системы США вызовет рецессию, которая также заденет и Россию в плане снижения цен на нефть и повлияет на главных российских торговых партнеров. Об этом заявил аналитик платформы «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов.

«Если наступит рецессия, Россия, конечно, также от этого пострадает», — передает слова Раманинова «Ридус». Он подчеркнул, что при замедлении экономики будет зафиксировано падение цен на нефть, металлы и прочие ресурсы. Также, помимо России, под удар попадут и ее главные торговые партнеры в лице Турции, Китая и Индии, заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. 12 марта власти страны закрыли обанкротившийся коммерческий Signature Bank. На фоне этих событий эксперты начали предрекать крах «американского капитализма».

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Крах банковской системы США вызовет рецессию, которая также заденет и Россию в плане снижения цен на нефть и повлияет на главных российских торговых партнеров. Об этом заявил аналитик платформы «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов. «Если наступит рецессия, Россия, конечно, также от этого пострадает», — передает слова Раманинова «Ридус». Он подчеркнул, что при замедлении экономики будет зафиксировано падение цен на нефть, металлы и прочие ресурсы. Также, помимо России, под удар попадут и ее главные торговые партнеры в лице Турции, Китая и Индии, заключил аналитик. Ранее сообщалось, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. 12 марта власти страны закрыли обанкротившийся коммерческий Signature Bank. На фоне этих событий эксперты начали предрекать крах «американского капитализма».
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