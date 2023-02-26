Премьер Украины Шмыгаль назвал сроки примирения с Россией

Премьер Украины Шмыгаль: дружбы с Россией не будет в этом столетии
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль, stock
Денис Шмыгаль исключил возможность компромисса с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ближайшие сто лет Россия и Украина не смогут выйти на путь сотрудничества и перемирия. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной», — сказал Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

Премьер-министр считает, что разоружить РФ можно с помощью санкций, конфискации активов, отказа от сотрудничества с ней и военной помощи Киеву. Также Шмыгаль заявил, что Украина не пойдет на компромисс в вопросе территориальных границ.

Большинство жителей Австрии и Германии считают, что Украине стоит пойти на территориальные уступки ради перемирия с Россией, выяснили исследователи компании Euroskopia. Украина и Россия могли заключить перемирие еще в прошлом году, но это не удалось сделать из-за Запада, сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Помирить Россию и Украину захотел Ватикан, такое заявление делал Папа Римский Франциск.

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В ближайшие сто лет Россия и Украина не смогут выйти на путь сотрудничества и перемирия. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной», — сказал Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина. Премьер-министр считает, что разоружить РФ можно с помощью санкций, конфискации активов, отказа от сотрудничества с ней и военной помощи Киеву. Также Шмыгаль заявил, что Украина не пойдет на компромисс в вопросе территориальных границ. Большинство жителей Австрии и Германии считают, что Украине стоит пойти на территориальные уступки ради перемирия с Россией, выяснили исследователи компании Euroskopia. Украина и Россия могли заключить перемирие еще в прошлом году, но это не удалось сделать из-за Запада, сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Помирить Россию и Украину захотел Ватикан, такое заявление делал Папа Римский Франциск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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