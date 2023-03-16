В США заявили, что РФ нашла лишь несколько обломков сбитого беспилотника

CCN: Россия обнаружила несколько обломков сбитого беспилотника в Черном море

17 марта 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

В США заявили, что РФ не смогла целиком найти сбитый беспилотник Фото: Министерство обороны Великобритании Россия нашла лишь несколько обломков сбитого американского разведывательного беспилотника в Черном море. Об этом заявил один из представителей США. «США считают, что РФ обнаружила несколько обломок сбитого беспилотника в Черном море», — пишет CNN , ссылаясь на некого чиновника. По его словам, обломки могут принадлежать беспилотнику MQ-9 Reaper. Ранее на территории Черного моря произошло крушение американского беспилотника. Власти США заявили, что сбитый беспилотник не нарушал пространство РФ. Вашингтон удаленно стер программное обеспечение с американского беспилотника Reaper. Обломки летательного аппарата были найдены 16 марта.

Россия нашла лишь несколько обломков сбитого американского разведывательного беспилотника в Черном море. Об этом заявил один из представителей США. «США считают, что РФ обнаружила несколько обломок сбитого беспилотника в Черном море», — пишет CNN, ссылаясь на некого чиновника. По его словам, обломки могут принадлежать беспилотнику MQ-9 Reaper. Ранее на территории Черного моря произошло крушение американского беспилотника. Власти США заявили, что сбитый беспилотник не нарушал пространство РФ. Вашингтон удаленно стер программное обеспечение с американского беспилотника Reaper. Обломки летательного аппарата были найдены 16 марта.