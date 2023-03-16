В США заявили, что РФ нашла лишь несколько обломков сбитого беспилотника

Россия нашла лишь несколько обломков сбитого американского разведывательного беспилотника в Черном море. Об этом заявил один из представителей США.
«США считают, что РФ обнаружила несколько обломок сбитого беспилотника в Черном море», — пишет
Ранее на территории Черного моря произошло крушение американского беспилотника. Власти США заявили, что сбитый беспилотник не нарушал пространство РФ. Вашингтон удаленно стер программное обеспечение с американского беспилотника Reaper. Обломки летательного аппарата были найдены 16 марта.
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