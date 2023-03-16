16 марта 2023

В США заявили, что РФ нашла лишь несколько обломков сбитого беспилотника

CCN: Россия обнаружила несколько обломков сбитого беспилотника в Черном море
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
В США заявили, что РФ не смогла целиком найти сбитый беспилотник Фото:

Россия нашла лишь несколько обломков сбитого американского разведывательного беспилотника в Черном море. Об этом заявил один из представителей США.

«США считают, что РФ обнаружила несколько обломок сбитого беспилотника в Черном море», — пишет CNN, ссылаясь на некого чиновника. По его словам, обломки могут принадлежать беспилотнику MQ-9 Reaper.

Ранее на территории Черного моря произошло крушение американского беспилотника. Власти США заявили, что сбитый беспилотник не нарушал пространство РФ. Вашингтон удаленно стер программное обеспечение с американского беспилотника Reaper. Обломки летательного аппарата были найдены 16 марта.

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Россия нашла лишь несколько обломков сбитого американского разведывательного беспилотника в Черном море. Об этом заявил один из представителей США. «США считают, что РФ обнаружила несколько обломок сбитого беспилотника в Черном море», — пишет CNN, ссылаясь на некого чиновника. По его словам, обломки могут принадлежать беспилотнику MQ-9 Reaper. Ранее на территории Черного моря произошло крушение американского беспилотника. Власти США заявили, что сбитый беспилотник не нарушал пространство РФ. Вашингтон удаленно стер программное обеспечение с американского беспилотника Reaper. Обломки летательного аппарата были найдены 16 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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