16 марта 2023

В Екатеринбурге 2-летний мальчик в квартире с трупами помог выжить сестре, напоив ее водой

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Мальчик смог включить воду, чтобы попить самому и напоить сестру Фото:
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В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями

Двухлетний мальчик, проживший 3,5 дня в квартире с мертвыми родителями, пытался напоить и трехмесячную сестру. Он смог включить душ в ванной. Об этом рассказал Ринат Валишин — сосед, который помог вскрыть квартиру с плачущими детьми.

«Душевая лейка была не в самой ванне, а на полу. Скорее всего, мальчик пытался попить воды. И этот же мальчик поил сестренку (которой три месяца — прим. URA.RU) скорее всего, иначе удивительно, что дети выжили. Такой шустренький мальчишка, хорошенький. Таким образом наверно спаслись», — цитирует E1 Валишина.

Вечером 15 марта на Таганской, 91 обнаружили трупы мужчины и женщины, в квартире также были их двухлетний сын и трехмесячная дочка. Тревогу забили родственники, которые не могли дозвониться до близких. Они приехали к квартире, и Ринат Валишин помог им вскрыть ее.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной версией смерти силовики считают отравление наркотиками. Дети находятся в больнице, у них было сильное обезвоживание. Сейчас они идут на поправку.

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Двухлетний мальчик, проживший 3,5 дня в квартире с мертвыми родителями, пытался напоить и трехмесячную сестру. Он смог включить душ в ванной. Об этом рассказал Ринат Валишин — сосед, который помог вскрыть квартиру с плачущими детьми. «Душевая лейка была не в самой ванне, а на полу. Скорее всего, мальчик пытался попить воды. И этот же мальчик поил сестренку (которой три месяца — прим. URA.RU) скорее всего, иначе удивительно, что дети выжили. Такой шустренький мальчишка, хорошенький. Таким образом наверно спаслись», — цитирует E1 Валишина. Вечером 15 марта на Таганской, 91 обнаружили трупы мужчины и женщины, в квартире также были их двухлетний сын и трехмесячная дочка. Тревогу забили родственники, которые не могли дозвониться до близких. Они приехали к квартире, и Ринат Валишин помог им вскрыть ее. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной версией смерти силовики считают отравление наркотиками. Дети находятся в больнице, у них было сильное обезвоживание. Сейчас они идут на поправку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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