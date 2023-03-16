В Екатеринбурге 2-летний мальчик в квартире с трупами помог выжить сестре, напоив ее водой

17 марта 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Мальчик смог включить воду, чтобы попить самому и напоить сестру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями Двухлетний мальчик, проживший 3,5 дня в квартире с мертвыми родителями, пытался напоить и трехмесячную сестру. Он смог включить душ в ванной. Об этом рассказал Ринат Валишин — сосед, который помог вскрыть квартиру с плачущими детьми. «Душевая лейка была не в самой ванне, а на полу. Скорее всего, мальчик пытался попить воды. И этот же мальчик поил сестренку (которой три месяца — прим. URA.RU) скорее всего, иначе удивительно, что дети выжили. Такой шустренький мальчишка, хорошенький. Таким образом наверно спаслись», — цитирует E1 Валишина. Вечером 15 марта на Таганской, 91 обнаружили трупы мужчины и женщины, в квартире также были их двухлетний сын и трехмесячная дочка. Тревогу забили родственники, которые не могли дозвониться до близких. Они приехали к квартире, и Ринат Валишин помог им вскрыть ее. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной версией смерти силовики считают отравление наркотиками. Дети находятся в больнице, у них было сильное обезвоживание. Сейчас они идут на поправку.

Двухлетний мальчик, проживший 3,5 дня в квартире с мертвыми родителями, пытался напоить и трехмесячную сестру. Он смог включить душ в ванной. Об этом рассказал Ринат Валишин — сосед, который помог вскрыть квартиру с плачущими детьми. «Душевая лейка была не в самой ванне, а на полу. Скорее всего, мальчик пытался попить воды. И этот же мальчик поил сестренку (которой три месяца — прим. URA.RU) скорее всего, иначе удивительно, что дети выжили. Такой шустренький мальчишка, хорошенький. Таким образом наверно спаслись», — цитирует E1 Валишина. Вечером 15 марта на Таганской, 91 обнаружили трупы мужчины и женщины, в квартире также были их двухлетний сын и трехмесячная дочка. Тревогу забили родственники, которые не могли дозвониться до близких. Они приехали к квартире, и Ринат Валишин помог им вскрыть ее. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной версией смерти силовики считают отравление наркотиками. Дети находятся в больнице, у них было сильное обезвоживание. Сейчас они идут на поправку.