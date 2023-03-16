В Екатеринбурге 2-летний мальчик в квартире с трупами помог выжить сестре, напоив ее водой

Двухлетний мальчик, проживший 3,5 дня в квартире с мертвыми родителями, пытался напоить и трехмесячную сестру. Он смог включить душ в ванной. Об этом рассказал Ринат Валишин — сосед, который помог вскрыть квартиру с плачущими детьми.
«Душевая лейка была не в самой ванне, а на полу. Скорее всего, мальчик пытался попить воды. И этот же мальчик поил сестренку (которой три месяца — прим. URA.RU) скорее всего, иначе удивительно, что дети выжили. Такой шустренький мальчишка, хорошенький. Таким образом наверно спаслись», — цитирует E1 Валишина.
Вечером 15 марта на Таганской, 91 обнаружили трупы мужчины и женщины, в квартире также были их двухлетний сын и трехмесячная дочка. Тревогу забили родственники, которые не могли дозвониться до близких. Они приехали к квартире, и Ринат Валишин помог им вскрыть ее.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной версией смерти силовики считают отравление наркотиками. Дети находятся в больнице, у них было сильное обезвоживание. Сейчас они идут на поправку.
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