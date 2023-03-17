Кремль: все западные истребители в ходе СВО будут уничтожены

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что поставка истребителей принесет еще больше проблем украинцам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставка польских и словацких истребителей ВСУ не повлияет на ход спецоперации на Украине, так как ВС РФ уничтожат всю западную технику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это еще один пример того, как некоторые страны НАТО повышают уровень своей вовлеченности в конфликт. Поставка этой техники не может повлиять на исход спецоперации, но доставит дополнительные беды Украине и ее народу. В ходе СВО эта техника будет уничтожена», — высказался Песков в ходе конференц-колла. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Польша пообещала поставить Украине истребители МиГ-29. Также эту же технику планирует передать Словакия, ВСУ получат 13 единиц.

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Поставка польских и словацких истребителей ВСУ не повлияет на ход спецоперации на Украине, так как ВС РФ уничтожат всю западную технику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это еще один пример того, как некоторые страны НАТО повышают уровень своей вовлеченности в конфликт. Поставка этой техники не может повлиять на исход спецоперации, но доставит дополнительные беды Украине и ее народу. В ходе СВО эта техника будет уничтожена», — высказался Песков в ходе конференц-колла. Информацию передает корреспондент URA.RU. Польша пообещала поставить Украине истребители МиГ-29. Также эту же технику планирует передать Словакия, ВСУ получат 13 единиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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