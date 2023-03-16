16 марта 2023

Тюменцам грозит опасность из-за облака со стороны Казахстана

В Тюмени утром 18 марта резко повысится уровень загрязнения воздуха
© Служба новостей «URA.RU»
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Кашель. Клипарт. Курган, простуда, кашель, больное горло
Людям с хроническими заболевания станет сложнее дышать Фото:

Облако опасных мелкодисперсных частиц накроет Тюмень утром 18 марта. Оно движется со стороны Казахстана. Данные представлены на сайте метеосервиса Ventusky. Уровень загрязнения воздуха в областной столице резко повысится в 05:00.

«Тюмень, 18 марта. Индекс качества воздуха: нездоровый для чувствительных групп. Вещество: PM2.5 (мелкие частицы сажи, минеральных солей, соединений металлов и прочего — прим. URA.RU)», — такие данные приводит сервис Ventusky.

По данным метеокарты, опасное облако движется к Тюмени со стороны Казахстана. Пик загрязнения настанет в 05:00. Согласно международному индексу качества воздуха, самыми уязвимыми в данной ситуации будут дети, пожилые люди и те, кто страдает от хронических болезней легких и сердца.

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Облако опасных мелкодисперсных частиц накроет Тюмень утром 18 марта. Оно движется со стороны Казахстана. Данные представлены на сайте метеосервиса Ventusky. Уровень загрязнения воздуха в областной столице резко повысится в 05:00. «Тюмень, 18 марта. Индекс качества воздуха: нездоровый для чувствительных групп. Вещество: PM2.5 (мелкие частицы сажи, минеральных солей, соединений металлов и прочего — прим. URA.RU)», — такие данные приводит сервис Ventusky. По данным метеокарты, опасное облако движется к Тюмени со стороны Казахстана. Пик загрязнения настанет в 05:00. Согласно международному индексу качества воздуха, самыми уязвимыми в данной ситуации будут дети, пожилые люди и те, кто страдает от хронических болезней легких и сердца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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