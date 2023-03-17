Москалькова внесла поправки в закон «О гражданстве»

Москалькова предложила давать рожденным за границей детям россиян гражданство — поправка

18 марта 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

Москалькова предложила давать ребенку гражданство РФ, если один из родителей россиянин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Госдуму внесены поправки в закон «О гражданстве», согласно которым предлагают давать ребенку гражданство РФ, если на момент его рождения один из родителей имеет российское гражданство. При этом место рождения ребенка не имеет значения. Соответствующие поправки внесла Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения ребенка один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения)», — публикует цитату из документа РИА Новости. Кроме того, предлагается отменить необходимость предоставления согласия второго родителя-иностранца на получение ребенком-иностранцем гражданства РФ, если один из родителей уже имеет российское гражданство. Внести данные изменения предлагается, так как в случае конфликта в семьях требование об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребенка, говорится в документе. Ранее сообщалось, что иностранные граждане могут получить гражданство РФ по упрощенной схеме, если они заключат контракт на прохождение службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года. В МВД РФ заявляли, что состояние в браке с гражданином России не менее трех лет и наличие в семье общего ребенка могут перестать быть причинами для упрощенного получения гражданства РФ мигрантами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуму внесены поправки в закон «О гражданстве», согласно которым предлагают давать ребенку гражданство РФ, если на момент его рождения один из родителей имеет российское гражданство. При этом место рождения ребенка не имеет значения. Соответствующие поправки внесла Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения ребенка один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения)», — публикует цитату из документа РИА Новости. Кроме того, предлагается отменить необходимость предоставления согласия второго родителя-иностранца на получение ребенком-иностранцем гражданства РФ, если один из родителей уже имеет российское гражданство. Внести данные изменения предлагается, так как в случае конфликта в семьях требование об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребенка, говорится в документе. Ранее сообщалось, что иностранные граждане могут получить гражданство РФ по упрощенной схеме, если они заключат контракт на прохождение службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года. В МВД РФ заявляли, что состояние в браке с гражданином России не менее трех лет и наличие в семье общего ребенка могут перестать быть причинами для упрощенного получения гражданства РФ мигрантами.