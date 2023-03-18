Почти миллион жителей КНДР за сутки записались в армию для борьбы с США

18 марта 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

В КНДР хотят бороться против «американских империалистов», пишет Rodong Sinmun Фото: KCNA / EPA / TASS В КНДР за сутки около 800 тысяч граждан захотели поступить на военную службу, чтобы «искоренить американских империалистов». Об этом пишет газета Rodong Sinmun. «По данным на 17 марта, всего лишь за сутки по всей стране до 800 тысяч участников молодежных союзов настойчиво попросили о зачислении или возвращении в ряды [корейской] народной армии», — пишет газета. Причем число продолжает расти. Авторы издания ссылаются на слова добровольцев, которые считают, что «американские империалисты и их марионетки-предатели провоцируют ядерную войну». Также, отмечает СМИ, граждане КНДР хотят объединить Северную и Южную Корею. Ранее США увидели угрозу для себя со стороны Северной Кореи. Конгрессмены страны отметили, что Россия и ряд ее союзников, в частности КНДР и КНР, представляют серьезную угрозу для национальной безопасности страны. Также авторы журнала The Economist отметили, что Запад старается переманить на свою сторону союзников России, в том числе и Северную Корею. КНДР заявила, что 16 марта испытала баллистическую ракету «Хвасон-17», пишет RT. Также в Северной Корее потребовали прекращения военных учений США и Южной Кореи, сообщает телеканал 360.

В КНДР за сутки около 800 тысяч граждан захотели поступить на военную службу, чтобы «искоренить американских империалистов». Об этом пишет газета Rodong Sinmun. «По данным на 17 марта, всего лишь за сутки по всей стране до 800 тысяч участников молодежных союзов настойчиво попросили о зачислении или возвращении в ряды [корейской] народной армии», — пишет газета. Причем число продолжает расти. Авторы издания ссылаются на слова добровольцев, которые считают, что «американские империалисты и их марионетки-предатели провоцируют ядерную войну». Также, отмечает СМИ, граждане КНДР хотят объединить Северную и Южную Корею. Ранее США увидели угрозу для себя со стороны Северной Кореи. Конгрессмены страны отметили, что Россия и ряд ее союзников, в частности КНДР и КНР, представляют серьезную угрозу для национальной безопасности страны. Также авторы журнала The Economist отметили, что Запад старается переманить на свою сторону союзников России, в том числе и Северную Корею. КНДР заявила, что 16 марта испытала баллистическую ракету «Хвасон-17», пишет RT. Также в Северной Корее потребовали прекращения военных учений США и Южной Кореи, сообщает телеканал 360.