Американский журналист-социалист назвал заказчика ордера на арест Путина

WSWS: решение МУС об аресте Путина — это исполнение воли США

18 марта 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Ордер об «аресте» Владимира Путина нужен США для влияния на мировую общественность, считает Джозеф Кишор Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Решение Международного уголовного суда об ордере на арест президента России Владимира Путина продиктовано интересами США. Об этом сообщает национальный секретарь Партии Социалистического Равенства в Соединенных Штатах Джозеф Кишор. «Основная цель ордеров — разжечь пропагандистское наступление, направленное на колоссальную эскалацию войны США и НАТО против России», — написал Джозеф Кишор в материале для World Socialist Web Site. Он отметил, что США не стремятся к завершению украинского конфликта, о чем открыто заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Новость по теме Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой Через решение МУС Соединенные Штаты пытаются манипулировать общественностью. «Обвинения в военных преступлениях являются частью попытки заклеймить правительство Путина как режим вне закона, оправдывая войну за смену режима, целью которой является демонтаж России», — считает Джозеф Кишор. Кроме того, правительство США также попало бы под суд за пытки в Ираке, если бы признавало его юрисдикцию. Международный уголовный суд в Гааге объявил 17 марта, что выдал ордер на арест Владимира Путина. Юрисдикцию МУС не признают в США, России и ряде других стран. В Кремле назвали это решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что выдача такого ордера — шизофрения, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение Международного уголовного суда об ордере на арест президента России Владимира Путина продиктовано интересами США. Об этом сообщает национальный секретарь Партии Социалистического Равенства в Соединенных Штатах Джозеф Кишор. «Основная цель ордеров — разжечь пропагандистское наступление, направленное на колоссальную эскалацию войны США и НАТО против России», — написал Джозеф Кишор в материале для World Socialist Web Site. Он отметил, что США не стремятся к завершению украинского конфликта, о чем открыто заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Через решение МУС Соединенные Штаты пытаются манипулировать общественностью. «Обвинения в военных преступлениях являются частью попытки заклеймить правительство Путина как режим вне закона, оправдывая войну за смену режима, целью которой является демонтаж России», — считает Джозеф Кишор. Кроме того, правительство США также попало бы под суд за пытки в Ираке, если бы признавало его юрисдикцию. Международный уголовный суд в Гааге объявил 17 марта, что выдал ордер на арест Владимира Путина. Юрисдикцию МУС не признают в США, России и ряде других стран. В Кремле назвали это решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что выдача такого ордера — шизофрения, передает телеканал 360.