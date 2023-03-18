Американский журналист-социалист назвал заказчика ордера на арест Путина

WSWS: решение МУС об аресте Путина — это исполнение воли США
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Ордер об «аресте» Владимира Путина нужен США для влияния на мировую общественность, считает Джозеф Кишор Фото:
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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Решение Международного уголовного суда об ордере на арест президента России Владимира Путина продиктовано интересами США. Об этом сообщает национальный секретарь Партии Социалистического Равенства в Соединенных Штатах Джозеф Кишор.

«Основная цель ордеров — разжечь пропагандистское наступление, направленное на колоссальную эскалацию войны США и НАТО против России», — написал Джозеф Кишор в материале для World Socialist Web Site. Он отметил, что США не стремятся к завершению украинского конфликта, о чем открыто заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой

Через решение МУС Соединенные Штаты пытаются манипулировать общественностью. «Обвинения в военных преступлениях являются частью попытки заклеймить правительство Путина как режим вне закона, оправдывая войну за смену режима, целью которой является демонтаж России», — считает Джозеф Кишор. Кроме того, правительство США также попало бы под суд за пытки в Ираке, если бы признавало его юрисдикцию.

Международный уголовный суд в Гааге объявил 17 марта, что выдал ордер на арест Владимира Путина. Юрисдикцию МУС не признают в США, России и ряде других стран. В Кремле назвали это решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что выдача такого ордера — шизофрения, передает телеканал 360.

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Решение Международного уголовного суда об ордере на арест президента России Владимира Путина продиктовано интересами США. Об этом сообщает национальный секретарь Партии Социалистического Равенства в Соединенных Штатах Джозеф Кишор. «Основная цель ордеров — разжечь пропагандистское наступление, направленное на колоссальную эскалацию войны США и НАТО против России», — написал Джозеф Кишор в материале для World Socialist Web Site. Он отметил, что США не стремятся к завершению украинского конфликта, о чем открыто заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Через решение МУС Соединенные Штаты пытаются манипулировать общественностью. «Обвинения в военных преступлениях являются частью попытки заклеймить правительство Путина как режим вне закона, оправдывая войну за смену режима, целью которой является демонтаж России», — считает Джозеф Кишор. Кроме того, правительство США также попало бы под суд за пытки в Ираке, если бы признавало его юрисдикцию. Международный уголовный суд в Гааге объявил 17 марта, что выдал ордер на арест Владимира Путина. Юрисдикцию МУС не признают в США, России и ряде других стран. В Кремле назвали это решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что выдача такого ордера — шизофрения, передает телеканал 360.
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