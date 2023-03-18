В МИД РФ подтвердили продление зерновой сделки на 60 дней

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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки на 60 дней Фото:

Россия одобрила продление зерновой сделки только на половину срока. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что все стороны сделки проинформированы об этом.

«Еще раз повторяем. Российская Федерация дала согласие на продление сделки на шестьдесят дней», — заявила Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

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Что такое зерновая сделка России и Украины

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Украиной и ООН в целях преодоления мирового продовольственного кризиса. Действие сделки длится 120 дней и затем продлевается на такой же срок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в этот раз сделка продлена только на половину: по его мнению остальные участники не выполняют свою часть условий. Ранее о продлении сделки заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган.

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Россия одобрила продление зерновой сделки только на половину срока. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что все стороны сделки проинформированы об этом. «Еще раз повторяем. Российская Федерация дала согласие на продление сделки на шестьдесят дней», — заявила Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости. Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Украиной и ООН в целях преодоления мирового продовольственного кризиса. Действие сделки длится 120 дней и затем продлевается на такой же срок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в этот раз сделка продлена только на половину: по его мнению остальные участники не выполняют свою часть условий. Ранее о продлении сделки заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган.
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