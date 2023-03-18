Военкоры сообщили о «бешеном» штурме ЧВК «Вагнер» позиций ВСУ в Бахмуте

19 марта 2023 в 06:38 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» начала штурм позиций ВСУ на юге Бахмута Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» начали «бешеный» штурм позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Бахмута (Артемовск). Об этом сообщают российские военкоры. «„Вагнер“ начал бешенный штурм позиций ВСУ на юге Бахмута. Украинские военные с места сообщают о начале мощной атаки ЧВК», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Согласно его информации, боцы «Вагнера» активизировали наступление по улице Геологов и Корсунского при поддержке большого количества артиллерийских ударов. Уточняется, что 18 марта военным ЧВК «Вагнер» удалось продвинуться на несколько кварталов в районе Буденовки, а в районе Забахмутки бойцы стремятся снова форсировать реку Бахмутку. Кроме того, ЧВК совершила 10 атак в районе трассы Т0504. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации России. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. В тот же день корреспондент газеты Bild Юлиан Репке заявил, что в Бахмуте рухнул очередной украинский рубеж обороны и российские войска, предположительно, уже вошли в северный промышленный квартал города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали «бешеный» штурм позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Бахмута (Артемовск). Об этом сообщают российские военкоры. «„Вагнер“ начал бешенный штурм позиций ВСУ на юге Бахмута. Украинские военные с места сообщают о начале мощной атаки ЧВК», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Согласно его информации, боцы «Вагнера» активизировали наступление по улице Геологов и Корсунского при поддержке большого количества артиллерийских ударов. Уточняется, что 18 марта военным ЧВК «Вагнер» удалось продвинуться на несколько кварталов в районе Буденовки, а в районе Забахмутки бойцы стремятся снова форсировать реку Бахмутку. Кроме того, ЧВК совершила 10 атак в районе трассы Т0504. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации России. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. В тот же день корреспондент газеты Bild Юлиан Репке заявил, что в Бахмуте рухнул очередной украинский рубеж обороны и российские войска, предположительно, уже вошли в северный промышленный квартал города.