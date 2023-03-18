Почти 400 человек пострадали после мощного землетрясения в Эквадоре

В ходе землетрясения зафиксировано 14 погибших человек
В ходе землетрясения в Эквадоре 18 марта получили ранения 381 человек, 14 человек погибли. Об этом сообщает пресс-служба президента страны Гильермо Лассо.
«14 погибших, 381 раненый», — говорится в докладе пресс-службы президента Эквадора. Он был опубликован в Twitter. Магнитуда землетрясения составила 6,5 единиц. Толчки были зафиксированы на глубине 44 километров.
Ранее в феврале этого года в Турции прошла серия землетрясений. Тогда было зафиксировано около 49,6 тысяч погибших. Землетрясение в Эквадоре также было и в 2016 году. Тогда сообщалось об около 300 погибших.
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