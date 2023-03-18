18 марта 2023

Почти 400 человек пострадали после мощного землетрясения в Эквадоре

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Снос здания Дом Еды. Тюмень, экскаватор, снос здания, снос дома
В ходе землетрясения зафиксировано 14 погибших человек Фото:

В ходе землетрясения в Эквадоре 18 марта получили ранения 381 человек, 14 человек погибли. Об этом сообщает пресс-служба президента страны Гильермо Лассо.

«14 погибших, 381 раненый», — говорится в докладе пресс-службы президента Эквадора. Он был опубликован в Twitter. Магнитуда землетрясения составила 6,5 единиц. Толчки были зафиксированы на глубине 44 километров.

Ранее в феврале этого года в Турции прошла серия землетрясений. Тогда было зафиксировано около 49,6 тысяч погибших. Землетрясение в Эквадоре также было и в 2016 году. Тогда сообщалось об около 300 погибших.

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В ходе землетрясения в Эквадоре 18 марта получили ранения 381 человек, 14 человек погибли. Об этом сообщает пресс-служба президента страны Гильермо Лассо. «14 погибших, 381 раненый», — говорится в докладе пресс-службы президента Эквадора. Он был опубликован в Twitter. Магнитуда землетрясения составила 6,5 единиц. Толчки были зафиксированы на глубине 44 километров. Ранее в феврале этого года в Турции прошла серия землетрясений. Тогда было зафиксировано около 49,6 тысяч погибших. Землетрясение в Эквадоре также было и в 2016 году. Тогда сообщалось об около 300 погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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