Почти 400 человек пострадали после мощного землетрясения в Эквадоре 19 марта 2023 в 07:10 Размер текста - 17 + В ходе землетрясения зафиксировано 14 погибших человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ходе землетрясения в Эквадоре 18 марта получили ранения 381 человек, 14 человек погибли. Об этом сообщает пресс-служба президента страны Гильермо Лассо. «14 погибших, 381 раненый», — говорится в докладе пресс-службы президента Эквадора. Он был опубликован в Twitter. Магнитуда землетрясения составила 6,5 единиц. Толчки были зафиксированы на глубине 44 километров. Ранее в феврале этого года в Турции прошла серия землетрясений. Тогда было зафиксировано около 49,6 тысяч погибших. Землетрясение в Эквадоре также было и в 2016 году. Тогда сообщалось об около 300 погибших. В ходе землетрясения в Эквадоре 18 марта получили ранения 381 человек, 14 человек погибли. Об этом сообщает пресс-служба президента страны Гильермо Лассо. «14 погибших, 381 раненый», — говорится в докладе пресс-службы президента Эквадора. Он был опубликован в Twitter. Магнитуда землетрясения составила 6,5 единиц. Толчки были зафиксированы на глубине 44 километров. Ранее в феврале этого года в Турции прошла серия землетрясений. Тогда было зафиксировано около 49,6 тысяч погибших. Землетрясение в Эквадоре также было и в 2016 году. Тогда сообщалось об около 300 погибших. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям