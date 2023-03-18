18 марта 2023

КНДР выпустила баллистическую ракету на фоне резкого увеличения армии

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
КНДР совершила запуск баллистической ракеты, сообщает береговая охрана Японии Фото:

В КНДР запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана последней.

«КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты», — сообщили в береговой охране. Японские сторожевые корабли призвали ближайшие суда при обнаружении обломков ракеты сразу связываться с властями.

Ранее около 800 тысяч граждан Северной Кореи записались за сутки в армию, чтобы сражаться с «американскими империалистами». В 2022 году КНДР неоднократно запускала ракеты в сторону Японского моря. Также в марте 2023 года КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

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В КНДР запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана последней. «КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты», — сообщили в береговой охране. Японские сторожевые корабли призвали ближайшие суда при обнаружении обломков ракеты сразу связываться с властями. Ранее около 800 тысяч граждан Северной Кореи записались за сутки в армию, чтобы сражаться с «американскими империалистами». В 2022 году КНДР неоднократно запускала ракеты в сторону Японского моря. Также в марте 2023 года КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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