КНДР выпустила баллистическую ракету на фоне резкого увеличения армии 19 марта 2023 в 07:35 Размер текста - 17 + КНДР совершила запуск баллистической ракеты, сообщает береговая охрана Японии Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В КНДР запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана последней. «КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты», — сообщили в береговой охране. Японские сторожевые корабли призвали ближайшие суда при обнаружении обломков ракеты сразу связываться с властями. Ранее около 800 тысяч граждан Северной Кореи записались за сутки в армию, чтобы сражаться с «американскими империалистами». В 2022 году КНДР неоднократно запускала ракеты в сторону Японского моря. Также в марте 2023 года КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты. В КНДР запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана последней. «КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты», — сообщили в береговой охране. Японские сторожевые корабли призвали ближайшие суда при обнаружении обломков ракеты сразу связываться с властями. Ранее около 800 тысяч граждан Северной Кореи записались за сутки в армию, чтобы сражаться с «американскими империалистами». В 2022 году КНДР неоднократно запускала ракеты в сторону Японского моря. Также в марте 2023 года КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям