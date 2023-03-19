Курганских пожарных предлагают освободить от ответственности за смерть людей в огне

20 марта 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

В Кургане изменят законодательство, касающееся работы пожарных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганских пожарных могут освободить от ответственности за гибель людей во время тушения пожара. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатам областной думы. «Личный состав пожарной охраны, включая руководителя тушения пожара <…> могут освобождаться от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, личного состава пожарной охраны, иных участников тушения пожара или их гибель в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сказано в законопроекте на сайте Курганской областной думы. Инициатором внесения поправок стал Комитет по экономической политике регионального парламента. Комитет также предложил освободить огнеборцев от ответственности за материальный ущерб, причиненный во время тушения пожара, если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. Председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев указал в пояснительной записке к законопроекту, что принятие поправок не потребует дополнительных изменений законов Курганской области.

Курганских пожарных могут освободить от ответственности за гибель людей во время тушения пожара. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатам областной думы. «Личный состав пожарной охраны, включая руководителя тушения пожара <…> могут освобождаться от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, личного состава пожарной охраны, иных участников тушения пожара или их гибель в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сказано в законопроекте на сайте Курганской областной думы. Инициатором внесения поправок стал Комитет по экономической политике регионального парламента. Комитет также предложил освободить огнеборцев от ответственности за материальный ущерб, причиненный во время тушения пожара, если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. Председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев указал в пояснительной записке к законопроекту, что принятие поправок не потребует дополнительных изменений законов Курганской области.