19 марта 2023
18 марта 2023

Курганских пожарных предлагают освободить от ответственности за смерть людей в огне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
В Кургане изменят законодательство, касающееся работы пожарных Фото:

Курганских пожарных могут освободить от ответственности за гибель людей во время тушения пожара. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатам областной думы.

«Личный состав пожарной охраны, включая руководителя тушения пожара <…> могут освобождаться от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, личного состава пожарной охраны, иных участников тушения пожара или их гибель в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сказано в законопроекте на сайте Курганской областной думы. Инициатором внесения поправок стал Комитет по экономической политике регионального парламента.

Комитет также предложил освободить огнеборцев от ответственности за материальный ущерб, причиненный во время тушения пожара, если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. Председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев указал в пояснительной записке к законопроекту, что принятие поправок не потребует дополнительных изменений законов Курганской области.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Курганских пожарных могут освободить от ответственности за гибель людей во время тушения пожара. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатам областной думы. «Личный состав пожарной охраны, включая руководителя тушения пожара <…> могут освобождаться от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, личного состава пожарной охраны, иных участников тушения пожара или их гибель в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сказано в законопроекте на сайте Курганской областной думы. Инициатором внесения поправок стал Комитет по экономической политике регионального парламента. Комитет также предложил освободить огнеборцев от ответственности за материальный ущерб, причиненный во время тушения пожара, если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. Председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев указал в пояснительной записке к законопроекту, что принятие поправок не потребует дополнительных изменений законов Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...