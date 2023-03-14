Власти купят новые беспилотники для патрулирования Кургана

Беспилотники купят для борьбы с пожарами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Власти закупят дополнительные квадрокоптеры для патрулирования окрестностей Кургана. Данная информация размещена в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Приобрести дополнительные квадрокоптеры для патрулирования окрестностей Кургана, а также использования для патрулирования других населенных пунктов, в которых во время пожароопасного сезона будет наибольшая угроза. Такое поручение губернатор Вадим Шумков дал в ходе заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области (КЧС) 14 марта», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Шумков попросил у МЧС России вертолет для тушения пожаров. В министерстве эту просьбу поддержали. Для борьбы с пожарами он также попросил предоставить инженерную машину разграждения. Помимо этого с конца марта в регионе будут обучать операторов беспилотных летательных аппаратов.