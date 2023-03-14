14 марта 2023

Власти купят новые беспилотники для патрулирования Кургана

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Распиловка льда около Курганского гидроузла, квадрокоптер, квадракоптер
Беспилотники купят для борьбы с пожарами Фото:
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Власти закупят дополнительные квадрокоптеры для патрулирования окрестностей Кургана. Данная информация размещена в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Приобрести дополнительные квадрокоптеры для патрулирования окрестностей Кургана, а также использования для патрулирования других населенных пунктов, в которых во время пожароопасного сезона будет наибольшая угроза. Такое поручение губернатор Вадим Шумков дал в ходе заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области (КЧС) 14 марта», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Шумков попросил у МЧС России вертолет для тушения пожаров. В министерстве эту просьбу поддержали. Для борьбы с пожарами он также попросил предоставить инженерную машину разграждения. Помимо этого с конца марта в регионе будут обучать операторов беспилотных летательных аппаратов.

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Власти закупят дополнительные квадрокоптеры для патрулирования окрестностей Кургана. Данная информация размещена в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». «Приобрести дополнительные квадрокоптеры для патрулирования окрестностей Кургана, а также использования для патрулирования других населенных пунктов, в которых во время пожароопасного сезона будет наибольшая угроза. Такое поручение губернатор Вадим Шумков дал в ходе заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области (КЧС) 14 марта», — указано в сообщении. Ранее стало известно, что Шумков попросил у МЧС России вертолет для тушения пожаров. В министерстве эту просьбу поддержали. Для борьбы с пожарами он также попросил предоставить инженерную машину разграждения. Помимо этого с конца марта в регионе будут обучать операторов беспилотных летательных аппаратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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