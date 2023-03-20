Аналитик объяснил, почему смартфоны на базе Android надежнее iPhone

Аналитик Муртазин: Apple создает уязвимости для спецслужб в своей технике

21 марта 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Спецслужбы пользуются уязвимостями, которые Apple создает в своей технике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Компания Apple намеренно создает уязвимости в своей технике, в то время как система Android от Google лицензируется у других компаний, которые занимаются производством самих смартфонов. Об этом в беседе с URA.RU заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Android значительно надежнее, потому что система создается в Google, дальше она лицензируется производителями железа, например, Samsung, другими компаниями. В Apple осознанно создают уязвимости, которыми пользуются на практике многие спецслужбы. Это вопрос дырявости системы от iOS не обсуждается, потому что такого количества утечек информации не было ни у кого в принципе», — сказал Эльдар Муртазин. Аналитик добавил, что американская корпорация очень зависима от властей в Вашингтоне. «Apple полностью подконтролен американскому правительству с точки зрения слежки за пользователями вне США, в отличие от производителей на Android. Google не создает железо. Они не могут сказать Samsung дать им доступ ко всем своим устройствам для слежки. Это невозможно», — подчеркнул собеседник агентства. Ранее «Коммерсант» сообщил, что чиновникам администрации президента России порекомендовали до конца марта заменить свои iPhone на смартфоны других производителей из соображений безопасности. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания Apple намеренно создает уязвимости в своей технике, в то время как система Android от Google лицензируется у других компаний, которые занимаются производством самих смартфонов. Об этом в беседе с URA.RU заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Android значительно надежнее, потому что система создается в Google, дальше она лицензируется производителями железа, например, Samsung, другими компаниями. В Apple осознанно создают уязвимости, которыми пользуются на практике многие спецслужбы. Это вопрос дырявости системы от iOS не обсуждается, потому что такого количества утечек информации не было ни у кого в принципе», — сказал Эльдар Муртазин. Аналитик добавил, что американская корпорация очень зависима от властей в Вашингтоне. «Apple полностью подконтролен американскому правительству с точки зрения слежки за пользователями вне США, в отличие от производителей на Android. Google не создает железо. Они не могут сказать Samsung дать им доступ ко всем своим устройствам для слежки. Это невозможно», — подчеркнул собеседник агентства. Ранее «Коммерсант» сообщил, что чиновникам администрации президента России порекомендовали до конца марта заменить свои iPhone на смартфоны других производителей из соображений безопасности. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.