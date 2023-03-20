Путин заявил Си Цзиньпину об уважении китайского мирного плана

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Си Цзиньпин прилетел в Россию на встречу с Путиным Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Россия уважает план Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Россия всегда открыта для переговорного процесса и с уважением относится к мирному плану Китая по Украине. Китай занимает справедливую и взвешенную позицию по большинству международных вопросов», — сказал Путин на встрече с Цзиньпином. Президент РФ отметил, что ознакомился с документом и готов обсудить его 21 марта.

Китай предложил свой мирный план по решению конфликта на Украине. В нем подчеркивалась необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также говорилось о поддержке возобновления российско-украинских переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский похвалил Китай за инициативу.

Цзиньпин прилетел в Россию для встречи с Путиным 20 марта, передает RT. Политики обсудят военное сотрудничество.

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Россия уважает план Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. «Россия всегда открыта для переговорного процесса и с уважением относится к мирному плану Китая по Украине. Китай занимает справедливую и взвешенную позицию по большинству международных вопросов», — сказал Путин на встрече с Цзиньпином. Президент РФ отметил, что ознакомился с документом и готов обсудить его 21 марта. Китай предложил свой мирный план по решению конфликта на Украине. В нем подчеркивалась необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также говорилось о поддержке возобновления российско-украинских переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский похвалил Китай за инициативу. Цзиньпин прилетел в Россию для встречи с Путиным 20 марта, передает RT. Политики обсудят военное сотрудничество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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