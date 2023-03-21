Российский разведчик: броня курганской БМП способна выдержать танковые мины

Командир разведроты из зоны СВО оценил броню курганской БМП-3 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командир разведроты, участвующий в спецоперации на Украине, оценил броню курганской БМП-3 при подрыве на танковых минах. Об этом сообщил в своем telegram-канале военкор Владлен Татарский.

«БМП-3 — это лучшая машина, которая есть у нас. Не зря США называют бригады на БМП-3 бригадами легких танков. Она отлично держит танковые мины, лично дважды подрывался на такой и еще один раз на дистанционной мине М-73. После подрыва были легкие контузии у тех, кто сидел на курсовом пулемете со стороны подрыва, десант и остальной экипаж никак не пострадал. Главное — не попасть на две и более мины», — сказал военнослужащий.

Также боец отметил скорость, огневую мощь и хорошую вместимость боевой машины. По его словам, в БМП-3 спокойно вмещается бригада из 9 человек с рюкзаками, дополнительными боекомплектами и запасом продовольствия до трех дней. Командир разведроты добавил, что экипаж для работы на БМП-3 можно подготовить всего за пару недель. «При хорошо обученном и инициативном экипаже эта машина становится головной болью для ВСУ», — сказал разведчик.

Ранее URA.RU писало, что военкор из Донецка оценил БМП-3, которую производят на курганском оборонном заводе. Боец назвал боевую машину пехоты самой лучшей техникой на фронте. Также сообщалось, что курганская БМП спасла бойцов из спецназа Кадырова, а ЧВК «Вагнер» помогают на фронте бронетранспортеры БТР-МД.

Специальная военная операция ВС РФ началась более года назад. Ее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она направлена на защиту Донбасса от геноцида киевской власти, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.