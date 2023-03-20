Миллиардер, сносивший мэра Екатеринбурга, дал Куйвашеву обещание

Совладелец «Мотива» Виталий Кочетков пообещал Куйвашеву не вмешиваться в выборы в Екатеринбурге

21 марта 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Слово, данное Евгению Куйвашеву (на фото), миллиардер пока не нарушил Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), пять лет пытавшийся учить мэрию Екатеринбурга работать, пообещал свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву не вмешиваться в предстоящие выборы в гордуму. Депутатов, желающих переизбраться вопреки воле мэра Алексея Орлова, координирует близкий к Кочеткову спикер думы Игорь Володин. Переговоры с ним и другими участниками пула ведут как с самостоятельными игроками, у каждого из которых свой интерес, сообщил URA.RU источник в региональной власти. Собеседник, близкий к мэрии, подтвердил. По его словам, мэр Алексей Орлов, желающий сократить фракцию Кочеткова, изначально пытался именно через него договориться с Володиным. Но «в ответ услышал то же самое: разговаривайте напрямую». При этом третий источник отметил, что Кочетков на старте кампании все же мог оказать Володину некую (не обязательно финансовую) поддержку, «однако не более того». Косвенным подтверждением этого собеседник назвал то, что в последний раз Кочетков и Володин общались якобы около месяца назад. Получить по этому поводу комментарий у самого спикера не удалось. Статья по теме Хозяина думы Екатеринбурга отрезают от миллиардов перед выборами На выборах 2018 года Кочетков помог Куйвашеву сформировать лояльную думу, которая избрала мэром зама Куйвашева Александра Высокинского (ныне сенатор) и вместе с ним зачистила городскую власть от команды экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. Однако впоследствии Кочетков использовал свою фракцию для борьбы за финансовоемкие муниципальные активы — в частности, «Водоканал». Конфликт между Высокинским и думским большинством стал одной из причин отставки мэра в декабре 2020-го. Пришедший на место Высокинского Орлов сразу начал ограничивать влияние гордумы и Кочеткова на администрацию. Примерно в это же время выводить Кочеткова из политики начали силовики. Большинство так или иначе связанных с ним депутатов Орлов не включил в свой список на выборы, который 14 марта показал Куйвашеву. Мэр Екатеринбурга запустил отставки близких к Кочеткову людей с руководящих позиций на «Водоканале». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), пять лет пытавшийся учить мэрию Екатеринбурга работать, пообещал свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву не вмешиваться в предстоящие выборы в гордуму. Депутатов, желающих переизбраться вопреки воле мэра Алексея Орлова, координирует близкий к Кочеткову спикер думы Игорь Володин. Переговоры с ним и другими участниками пула ведут как с самостоятельными игроками, у каждого из которых свой интерес, сообщил URA.RU источник в региональной власти. Собеседник, близкий к мэрии, подтвердил. По его словам, мэр Алексей Орлов, желающий сократить фракцию Кочеткова, изначально пытался именно через него договориться с Володиным. Но «в ответ услышал то же самое: разговаривайте напрямую». При этом третий источник отметил, что Кочетков на старте кампании все же мог оказать Володину некую (не обязательно финансовую) поддержку, «однако не более того». Косвенным подтверждением этого собеседник назвал то, что в последний раз Кочетков и Володин общались якобы около месяца назад. Получить по этому поводу комментарий у самого спикера не удалось. На выборах 2018 года Кочетков помог Куйвашеву сформировать лояльную думу, которая избрала мэром зама Куйвашева Александра Высокинского (ныне сенатор) и вместе с ним зачистила городскую власть от команды экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. Однако впоследствии Кочетков использовал свою фракцию для борьбы за финансовоемкие муниципальные активы — в частности, «Водоканал». Конфликт между Высокинским и думским большинством стал одной из причин отставки мэра в декабре 2020-го. Пришедший на место Высокинского Орлов сразу начал ограничивать влияние гордумы и Кочеткова на администрацию. Примерно в это же время выводить Кочеткова из политики начали силовики. Большинство так или иначе связанных с ним депутатов Орлов не включил в свой список на выборы, который 14 марта показал Куйвашеву. Мэр Екатеринбурга запустил отставки близких к Кочеткову людей с руководящих позиций на «Водоканале».