Курганский оборонный завод, попавший под санкции США, ищет специалиста для мотивации молодежи

21 марта 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

«Курганмашзавод» ищет специалиста для работы с молодежью на зарплату от 30 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оборонное предприятие «Курганмашзавод», которое находится в санкционном списке США, ищет специалиста по работе с молодежью. Работнику, отвечающему за адаптацию и мотивацию персонала, обещают зарплату от 30 тысяч рублей. Объявление с вакансией опубликовано на сайте hh.ru. «На ПАО „Курганмашзавод“ требуется специалист по работе с молодежью. Обязанности: работа по адаптации и мотивации персонала предприятия, организация работы по производственной практики с учебными заведениями. Заработная плата от 30 000 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Среди требований указано наличие высшего образования и опыт организации экскурсий и культурно-массовых мероприятий. Помимо этого, в обязанности работника входит написание и редактирование служебных писем в разные уровни власти. Ранее URA.RU писало, что военный завод из Кургана вербует новых сотрудников на выездных собеседованиях. Также сообщалось, что сотни курганских студентов отправили работать на оборонные предприятия. Для того, чтобы решить нехватку молодых кадров на заводах власти Курганской области выделили для студентов тысячу бюджетных мест в колледжах.

Оборонное предприятие «Курганмашзавод», которое находится в санкционном списке США, ищет специалиста по работе с молодежью. Работнику, отвечающему за адаптацию и мотивацию персонала, обещают зарплату от 30 тысяч рублей. Объявление с вакансией опубликовано на сайте hh.ru. «На ПАО „Курганмашзавод“ требуется специалист по работе с молодежью. Обязанности: работа по адаптации и мотивации персонала предприятия, организация работы по производственной практики с учебными заведениями. Заработная плата от 30 000 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Среди требований указано наличие высшего образования и опыт организации экскурсий и культурно-массовых мероприятий. Помимо этого, в обязанности работника входит написание и редактирование служебных писем в разные уровни власти. Ранее URA.RU писало, что военный завод из Кургана вербует новых сотрудников на выездных собеседованиях. Также сообщалось, что сотни курганских студентов отправили работать на оборонные предприятия. Для того, чтобы решить нехватку молодых кадров на заводах власти Курганской области выделили для студентов тысячу бюджетных мест в колледжах.