Политолог объяснил, почему Украина не сможет захватить Крым

Политолог Масала: ВСУ нужно значительное превосходство для захвата Крыма

21 марта 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Украина планирует атаку на Крым Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет захватить Крым, так как полуостров сложно атаковать. Для наступления ВСУ потребуется значительное превосходство над российской армией. Такое мнение высказал немецкий политолог, профессор университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала. «Для этого ей [Украине] нужно как минимум превосходство 5:1. Она может сделать это, только ослабив свои позиции в других местах. Кроме того, такой полуостров, как Крым, трудно атаковать», — сказала Масала в интервью T-Online . По его словам, оборона РФ в Крыму может рухнуть только в том случае, если будут перекрыты поставки для российской армии, отметил политолог. Также он считает, что Киев пытается надавить на власти РФ, когда угрожает взять Крым, но не приступает к атаке. В конце февраля на Украине объявили о планах начать операцию по возвращению Крыма. ВСУ могут попытаться изолировать полуостров и захватить Черноморский флот, считает бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес. Чиновник из НАТО заявил, что Киев собирается прорвать сухопутный мост в Крым во время весеннего наступления. Глава республики Сергей Аксенов заверил, что у ВСУ нет шансов взять полуостров, так как на нем была усилена оборона.

Украина не сможет захватить Крым, так как полуостров сложно атаковать. Для наступления ВСУ потребуется значительное превосходство над российской армией. Такое мнение высказал немецкий политолог, профессор университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала. «Для этого ей [Украине] нужно как минимум превосходство 5:1. Она может сделать это, только ослабив свои позиции в других местах. Кроме того, такой полуостров, как Крым, трудно атаковать», — сказала Масала в интервью T-Online. По его словам, оборона РФ в Крыму может рухнуть только в том случае, если будут перекрыты поставки для российской армии, отметил политолог. Также он считает, что Киев пытается надавить на власти РФ, когда угрожает взять Крым, но не приступает к атаке. В конце февраля на Украине объявили о планах начать операцию по возвращению Крыма. ВСУ могут попытаться изолировать полуостров и захватить Черноморский флот, считает бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес. Чиновник из НАТО заявил, что Киев собирается прорвать сухопутный мост в Крым во время весеннего наступления. Глава республики Сергей Аксенов заверил, что у ВСУ нет шансов взять полуостров, так как на нем была усилена оборона.