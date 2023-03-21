МВФ договорился с Киевом о четырехлетней программе финансирования

22 марта 2023 в 02:08 Размер текста - 17 +

Ранее МВФ выразил готовность дать Украине многомиллиардный кредит Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международный валютный фонд (МВФ) договорился с Украиной о четырехлетней программе финансирования на сумму более 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает британское агентство Reuters. «МВФ достиг кадрового соглашения с Украиной о четырехлетнем пакете финансирования на сумму около 15,6 млрд долларов», — сообщает издание со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что заключению договора предшествовали многомесячные переговоры МВФ с киевскими властями. Ранее фонд выразил готовность дать Украине многомиллиардный кредит. Позднее совет директоров МВФ утвердил новые правила кредитования государств, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью. Это позволит в рамках программы поддержать Киев.

Международный валютный фонд (МВФ) договорился с Украиной о четырехлетней программе финансирования на сумму более 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает британское агентство Reuters. «МВФ достиг кадрового соглашения с Украиной о четырехлетнем пакете финансирования на сумму около 15,6 млрд долларов», — сообщает издание со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что заключению договора предшествовали многомесячные переговоры МВФ с киевскими властями. Ранее фонд выразил готовность дать Украине многомиллиардный кредит. Позднее совет директоров МВФ утвердил новые правила кредитования государств, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью. Это позволит в рамках программы поддержать Киев.