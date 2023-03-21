МВФ договорился с Киевом о четырехлетней программе финансирования

Международный валютный фонд (МВФ) договорился с Украиной о четырехлетней программе финансирования на сумму более 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает британское агентство Reuters.
«МВФ достиг кадрового соглашения с Украиной о четырехлетнем пакете финансирования на сумму около 15,6 млрд долларов», — сообщает издание со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что заключению договора предшествовали многомесячные переговоры МВФ с киевскими властями.
Ранее фонд выразил готовность дать Украине многомиллиардный кредит. Позднее совет директоров МВФ утвердил новые правила кредитования государств, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью. Это позволит в рамках программы поддержать Киев.
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Международный валютный фонд (МВФ) договорился с Украиной о четырехлетней программе финансирования на сумму более 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает британское агентство Reuters. «МВФ достиг кадрового соглашения с Украиной о четырехлетнем пакете финансирования на сумму около 15,6 млрд долларов», — сообщает издание со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что заключению договора предшествовали многомесячные переговоры МВФ с киевскими властями. Ранее фонд выразил готовность дать Украине многомиллиардный кредит. Позднее совет директоров МВФ утвердил новые правила кредитования государств, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью. Это позволит в рамках программы поддержать Киев.