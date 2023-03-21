21 марта 2023

МВФ договорился с Киевом о четырехлетней программе финансирования

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Ранее МВФ выразил готовность дать Украине многомиллиардный кредит Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) договорился с Украиной о четырехлетней программе финансирования на сумму более 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает британское агентство Reuters.

«МВФ достиг кадрового соглашения с Украиной о четырехлетнем пакете финансирования на сумму около 15,6 млрд долларов», — сообщает издание со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что заключению договора предшествовали многомесячные переговоры МВФ с киевскими властями.

Ранее фонд выразил готовность дать Украине многомиллиардный кредит. Позднее совет директоров МВФ утвердил новые правила кредитования государств, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью. Это позволит в рамках программы поддержать Киев.

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Международный валютный фонд (МВФ) договорился с Украиной о четырехлетней программе финансирования на сумму более 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает британское агентство Reuters. «МВФ достиг кадрового соглашения с Украиной о четырехлетнем пакете финансирования на сумму около 15,6 млрд долларов», — сообщает издание со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что заключению договора предшествовали многомесячные переговоры МВФ с киевскими властями. Ранее фонд выразил готовность дать Украине многомиллиардный кредит. Позднее совет директоров МВФ утвердил новые правила кредитования государств, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью. Это позволит в рамках программы поддержать Киев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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