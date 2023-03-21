«Известия»: поставки ВСУ боеприпасов с ураном превратят британские танки в грозное оружие

22 марта 2023 в 04:49 Размер текста - 17 +

Количество боеприпасов с обедненным ураном для ВСУ невелико, заявил Валерий Мухин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки из Великобритании на Украину боеприпасов с обедненным ураном могут превратить британские танки в грозное оружие, каким прежде Вооруженные силы Украины (ВСУ) не владели. Такое мнение выразил эксперт по военной технике Валерий Мухин, отметив, однако, что это не сильно скажется на результате боев с российской армией. «Поставки боеприпасов с обедненным ураном превращают британские машины в грозное оружие, очень неприятное, мощнее того, которое было у украинцев до этого момента. Но их количество невелико, и это не сильно скажется на поле боя: просто появятся дополнительные цели, которые надо будет уничтожить», — рассказал Мухин «Известиям». При этом в издании подчеркнули, что современные российские танки создавались уже с учетом возможности противостояния такому оружию. Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. В Пентагоне, в свою очередь, сообщили, что поставки таких снарядов со стороны Соединенных Штатов не планируются. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что если поставки произойдут, то Россия будет вынуждена реагировать, так как коллективный Запад хочет применять оружие с ядерным компонентом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что Великобритании не следует ждать «ничего хорошего» после принятия решения об отправке подобного оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поставки из Великобритании на Украину боеприпасов с обедненным ураном могут превратить британские танки в грозное оружие, каким прежде Вооруженные силы Украины (ВСУ) не владели. Такое мнение выразил эксперт по военной технике Валерий Мухин, отметив, однако, что это не сильно скажется на результате боев с российской армией. «Поставки боеприпасов с обедненным ураном превращают британские машины в грозное оружие, очень неприятное, мощнее того, которое было у украинцев до этого момента. Но их количество невелико, и это не сильно скажется на поле боя: просто появятся дополнительные цели, которые надо будет уничтожить», — рассказал Мухин «Известиям». При этом в издании подчеркнули, что современные российские танки создавались уже с учетом возможности противостояния такому оружию. Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. В Пентагоне, в свою очередь, сообщили, что поставки таких снарядов со стороны Соединенных Штатов не планируются. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что если поставки произойдут, то Россия будет вынуждена реагировать, так как коллективный Запад хочет применять оружие с ядерным компонентом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что Великобритании не следует ждать «ничего хорошего» после принятия решения об отправке подобного оружия.