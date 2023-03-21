Основатель компании Дмитрий Евдокимов рассказывает, что спрос на тактическую одежду растет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бойцы спецподразделений переходят на тактическую одежду екатеринбургской компании Tornado Tactical. Популярность компании растет не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане и Армении. Чтобы закрыть существующий спрос, объем производства необходимо увеличить в 4,5 раза, рассказал URA.RU основатель и генеральный директор Tornado Tactical Дмитрий Евдокимов.

«Мы открылись в 2017 году и несколько лет шили только амуницию и снаряжение — боевые пояса, подсумки, расходники и так далее. Постепенно расширялись, и сейчас шьем тактическую одежду. Ее преимущественно покупают спецподразделения, так как их не устраивает та форма, которую им выдают. Спрос большой, чтобы его закрыть, нам надо увеличиться в 4,5 раза», — поделился Евдокимов.

Сейчас у компании есть несколько собственных производств в Екатеринбурге, а также контрактные производства в других российских городах. Tornado Tactacal хочет расти быстрее, но на рынке труда есть дефицит квалифицированных швей.

«Мы растем постепенно, реинвестируя заработанное в развитие проекта, не берем кредиты. Полтора года назад у нас появился конструкторский отдел, и мы активно расширяем линейку одежды. Сейчас в продажу выходит комплект боевой одежды — штаны и рубашка. Хочется делать действительно удобную и качественную тактическую одежду, такой на рынке немного. Поэтому перед запуском продаж нашу одежду тестируют бойцы спецназа. Мы слушаем их обратную связь. Продукцию покупают за качество и функциональность», — рассказывает о бизнес-подходе компании Евдокимов.

Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены из Екатеринбурга наладили выпуск саперных кошек и печек для бойцов на фронте. Другая компания — BRT — производит дульные глушители для оружия, которые улучшают их маскировку. Также BRT открыла в Донецке производство беспилотников.