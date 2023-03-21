Тундровики ЯНАО получат надбавку за каждого домашнего оленя

Власти ЯНАО выплатят оленеводам по пять тысяч рублей

22 марта 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Мера поддержки распространяется на жителей Красноселькупского района Фото: Сергей Русанов © URA.RU Коренным малочисленным народам Севера на территории Красноселькупского района ЯНАО выплатят по пять тысяч рублей за каждого оленя в хозяйстве. Об этом сообщается в документах на сайте районной администрации. «Установить за счет средств бюджета Красноселькупского района дополнительную меру социальной поддержки отдельным категориям граждан, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера на территории Красноселькупского района, содержащих в личном хозяйстве домашних оленей», — говорится в документе. За каждого оленя в хозяйстве семье положено 5 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что оленеводы Ямальского полуострова обратились к губернатору ЯНАО Артюхову за помощью. Они попросили учитывать традиционные маршруты сезонных касланий при реализации новых проектов ТЭК на острове.

Коренным малочисленным народам Севера на территории Красноселькупского района ЯНАО выплатят по пять тысяч рублей за каждого оленя в хозяйстве. Об этом сообщается в документах на сайте районной администрации. «Установить за счет средств бюджета Красноселькупского района дополнительную меру социальной поддержки отдельным категориям граждан, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера на территории Красноселькупского района, содержащих в личном хозяйстве домашних оленей», — говорится в документе. За каждого оленя в хозяйстве семье положено 5 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что оленеводы Ямальского полуострова обратились к губернатору ЯНАО Артюхову за помощью. Они попросили учитывать традиционные маршруты сезонных касланий при реализации новых проектов ТЭК на острове.