Коммерсанта, замешанного в уголовных делах челябинского минздрава, оставили под арестом. Фото, видео

22 марта 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Елена Селищева пробудет под домашним арестом до 10 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве Челябинской бизнес-леди Елене Селищевой, фигуранту уголовных дел в региональном минздраве и обвиняемой в мошенничестве, продлили срок домашнего ареста. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, коммерсант пробудет под арестом до 10 июня. Адвокат Селищевой Сергей Лаврентьев просил суд избрать для своей подопечной меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. По его мнению, подходящим решением станет запрет определенных действий. При этом свою вину Селищева не признала. «Меру пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменений. Продлить Селищевой меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 июня 2023 года», — зачитала решение судья Ирина Шершикова. Селищеву задержали в июне 2022 года сотрудники УФСБ по региону, при попытке улететь в служебную командировку. Ей предъявили обвинения в мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку томографов в медучреждения региона. По версии следствия, своими действиями она нанесла многомилионный ущерб бюджету области. Восемь месяцев Селищева провела в СИЗО. Лишь в феврале 2023 года адвокатам удалось оспорить решение суда первичной инстанции. Елена Селищева не признала вину в инкриминируемых ей преступлениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинской бизнес-леди Елене Селищевой, фигуранту уголовных дел в региональном минздраве и обвиняемой в мошенничестве, продлили срок домашнего ареста. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, коммерсант пробудет под арестом до 10 июня. Адвокат Селищевой Сергей Лаврентьев просил суд избрать для своей подопечной меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. По его мнению, подходящим решением станет запрет определенных действий. При этом свою вину Селищева не признала. «Меру пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменений. Продлить Селищевой меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 июня 2023 года», — зачитала решение судья Ирина Шершикова. Селищеву задержали в июне 2022 года сотрудники УФСБ по региону, при попытке улететь в служебную командировку. Ей предъявили обвинения в мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку томографов в медучреждения региона. По версии следствия, своими действиями она нанесла многомилионный ущерб бюджету области. Восемь месяцев Селищева провела в СИЗО. Лишь в феврале 2023 года адвокатам удалось оспорить решение суда первичной инстанции.