Советник Пушилина сообщил о первых танках Leopard вблизи Бахмута 22 марта 2023 в 15:39 Размер текста - 17 + Танки Leopard появились на артемовском направлении Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новая иностранная техника, поставленная Киеву странами Запада, массово не используется в боях в Донбассе, в том числе на артемовском направлении. Однако уже есть данные о появлении немецких танков Leopard вблизи Артемовска (Бахмута). Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Сейчас появляются сообщения и о появлении „Леопардов“ и бронетранспортеров на артемовском участке фронта. <…> На данный момент массового участия новой иностранной техники в боях нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1». Западные союзники в конце января пообещали Украине немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams. 24 февраля Польша передала Киеву первую партию танков Leopard 2А4, состоящую из четырех единиц техники. Военнослужащие ЧВК «Вагнер» еще не вступали в бой с немецкими танками Leopard, сообщал руководитель компании Евгений Пригожин. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов предупреждал, что украинские военные могут применить танки Leopard при контрнаступлении в Бахмуте. Новая иностранная техника, поставленная Киеву странами Запада, массово не используется в боях в Донбассе, в том числе на артемовском направлении. Однако уже есть данные о появлении немецких танков Leopard вблизи Артемовска (Бахмута). Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Сейчас появляются сообщения и о появлении „Леопардов“ и бронетранспортеров на артемовском участке фронта. <…> На данный момент массового участия новой иностранной техники в боях нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1». Западные союзники в конце января пообещали Украине немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams. 24 февраля Польша передала Киеву первую партию танков Leopard 2А4, состоящую из четырех единиц техники. Военнослужащие ЧВК «Вагнер» еще не вступали в бой с немецкими танками Leopard, сообщал руководитель компании Евгений Пригожин. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов предупреждал, что украинские военные могут применить танки Leopard при контрнаступлении в Бахмуте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям