Советник Пушилина сообщил о первых танках Leopard вблизи Бахмута

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, stock, Леопард 2
Танки Leopard появились на артемовском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новая иностранная техника, поставленная Киеву странами Запада, массово не используется в боях в Донбассе, в том числе на артемовском направлении. Однако уже есть данные о появлении немецких танков Leopard вблизи Артемовска (Бахмута). Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Сейчас появляются сообщения и о появлении „Леопардов“ и бронетранспортеров на артемовском участке фронта. <…> На данный момент массового участия новой иностранной техники в боях нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Западные союзники в конце января пообещали Украине немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams. 24 февраля Польша передала Киеву первую партию танков Leopard 2А4, состоящую из четырех единиц техники. Военнослужащие ЧВК «Вагнер» еще не вступали в бой с немецкими танками Leopard, сообщал руководитель компании Евгений Пригожин. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов предупреждал, что украинские военные могут применить танки Leopard при контрнаступлении в Бахмуте.

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Новая иностранная техника, поставленная Киеву странами Запада, массово не используется в боях в Донбассе, в том числе на артемовском направлении. Однако уже есть данные о появлении немецких танков Leopard вблизи Артемовска (Бахмута). Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Сейчас появляются сообщения и о появлении „Леопардов“ и бронетранспортеров на артемовском участке фронта. <…> На данный момент массового участия новой иностранной техники в боях нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1». Западные союзники в конце января пообещали Украине немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams. 24 февраля Польша передала Киеву первую партию танков Leopard 2А4, состоящую из четырех единиц техники. Военнослужащие ЧВК «Вагнер» еще не вступали в бой с немецкими танками Leopard, сообщал руководитель компании Евгений Пригожин. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов предупреждал, что украинские военные могут применить танки Leopard при контрнаступлении в Бахмуте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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