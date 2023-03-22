Представитель полпреда Якушева едет в челябинский район, где меняется власть

Денис Чернятьев намерен разобрать в Чесме скандальную историю с купленным для 26 сирот непригодным жильем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный федеральный инспектор Денис Чернятьев 23 марта посетит Чесменский район (Челябинская область), где ожидают досрочной смены главы Татьяны Жморщук. В совещании с местными чиновниками также примет участие глава министерства социальных отношений региона Ирина Буторина. Информацию о визите подтвердила URA.RU сама министр.

«Администрацию района ждет разбор скандала с непригодным жильем для 26 сирот, квартиры в буквальном смысле слова утеплили коробками из-под сока. Визит Чернятьева — показатель, что ситуация в муниципалитете вышла на уровень уральского полпредства. Усугубляет проблемы чиновников тот факт, что произошедшим заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, да и сам Чернятьев ранее возглавлял управление СК по региону», — пояснил URA.RU инсайдер.

Буторина в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердила факт поездки. Вместе с тем, она не стала комментировать ее программу, указав, что она полностью разработана аппаратом ГФИ. Получить комментарий Чернятьева на момент подготовки новости не удалось. Сейчас в Чесменском районе проходит проверка Контрольно-счетной палаты области.

До Чесмы Чернятьев выезжал в другую болевую точку Челябинской области — Бакал. В городе возникла реальная угроза закрытия градообразующего «Бакальского рудоуправления» («БРУ»), на котором работает более 800 человек.