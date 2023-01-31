31 января 2023

Челябинские ревизоры выехали в район, где будет меняться власть

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
Ревизоры КСП начали проверку администрации Чесменского района Фото:

Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области начали проверку деятельности администрации Чесменского район. Эту информацию подтвердили URA.RU 1 февраля в КСП. Ожидается, что ревизия будет предшествовать отставке главы муниципалитета Татьяны Жморщук.

«Проверка началась сегодня касается строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Чесме. Далее, согласно плану, предстоит проверить исполнение районного бюджета за 2022 год», — пояснили URA.RU в КСП, воздержавшись от иных комментариев.

Жморщук переизбралась на пост главы района в августе 2022 года переизбранной главой Чесменского района. Перед этим власти региона поставили Жморщук ряд условий, в том числе кадровые решения внутри администрации муниципалитета.

Обещания остались не выполненными, зато в районе разразился новый скандал: 26 сирот при поддержке прокуратуры подали в суд на администрацию. Поводом стали утепленные коробками из-под сока квартиры, предоставленные им районными властями. В ближайшее время кадровая комиссия регионального отделения «Единой России» готовится обсудить кандидатов, которые смогут заменить Жморщук на ее посту.

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Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области начали проверку деятельности администрации Чесменского район. Эту информацию подтвердили URA.RU 1 февраля в КСП. Ожидается, что ревизия будет предшествовать отставке главы муниципалитета Татьяны Жморщук. «Проверка началась сегодня касается строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Чесме. Далее, согласно плану, предстоит проверить исполнение районного бюджета за 2022 год», — пояснили URA.RU в КСП, воздержавшись от иных комментариев. Жморщук переизбралась на пост главы района в августе 2022 года переизбранной главой Чесменского района. Перед этим власти региона поставили Жморщук ряд условий, в том числе кадровые решения внутри администрации муниципалитета. Обещания остались не выполненными, зато в районе разразился новый скандал: 26 сирот при поддержке прокуратуры подали в суд на администрацию. Поводом стали утепленные коробками из-под сока квартиры, предоставленные им районными властями. В ближайшее время кадровая комиссия регионального отделения «Единой России» готовится обсудить кандидатов, которые смогут заменить Жморщук на ее посту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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