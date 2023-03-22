Курганским охотникам ограничили добычу птиц

В Курганской области установили нормативы по добыче дикой птицы в период весеннего охотничьего сезона. Приказ правительства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Приказ об утверждении норматива допустимого изъятия боровой дичи и количества разрешений <…> в отношении каждого охотничьего угодья Курганской области в сезон весенней охоты 2023 года. Утвердить количество разрешений на добычу вальдшнепа и водоплавающей дичи», — указано в документ.
В зауральских охотугодьях разрешено произвести отстрел 12 глухарей, 259 тетеревов и порядка двух тысяч селезней, уток, гусей и казарок. Вальдшнепов добывать запрещено.
В конце лета прошлого года зауральцев предупредили о спецразрешениях для охоты, об этом писало URA.RU. В региональном управлении ФСБ отмечали, что охотникам, ведущим промысел в приграничных районах области, необходимо подать заявления для получения пропуска. Корреспонденты агентства сообщали также, что курганцам в прошлом году разрешили охотиться на птиц, которых нет. Животное к тому моменту еще не долетело до региона.
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