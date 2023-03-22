22 марта 2023
21 марта 2023

Курганским охотникам ограничили добычу птиц

В Курганской области ввели лимит на отстрел дичи в весенний сезон охоты
© Служба новостей «URA.RU»
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В Зауралье ввели нормативы на отстрел дичи Фото:

В Курганской области установили нормативы по добыче дикой птицы в период весеннего охотничьего сезона. Приказ правительства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Приказ об утверждении норматива допустимого изъятия боровой дичи и количества разрешений <…> в отношении каждого охотничьего угодья Курганской области в сезон весенней охоты 2023 года. Утвердить количество разрешений на добычу вальдшнепа и водоплавающей дичи», — указано в документ.

В зауральских охотугодьях разрешено произвести отстрел 12 глухарей, 259 тетеревов и порядка двух тысяч селезней, уток, гусей и казарок. Вальдшнепов добывать запрещено.

В конце лета прошлого года зауральцев предупредили о спецразрешениях для охоты, об этом писало URA.RU. В региональном управлении ФСБ отмечали, что охотникам, ведущим промысел в приграничных районах области, необходимо подать заявления для получения пропуска. Корреспонденты агентства сообщали также, что курганцам в прошлом году разрешили охотиться на птиц, которых нет. Животное к тому моменту еще не долетело до региона.

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В Курганской области установили нормативы по добыче дикой птицы в период весеннего охотничьего сезона. Приказ правительства опубликован на официальном портале правовой информации. «Приказ об утверждении норматива допустимого изъятия боровой дичи и количества разрешений <…> в отношении каждого охотничьего угодья Курганской области в сезон весенней охоты 2023 года. Утвердить количество разрешений на добычу вальдшнепа и водоплавающей дичи», — указано в документ. В зауральских охотугодьях разрешено произвести отстрел 12 глухарей, 259 тетеревов и порядка двух тысяч селезней, уток, гусей и казарок. Вальдшнепов добывать запрещено. В конце лета прошлого года зауральцев предупредили о спецразрешениях для охоты, об этом писало URA.RU. В региональном управлении ФСБ отмечали, что охотникам, ведущим промысел в приграничных районах области, необходимо подать заявления для получения пропуска. Корреспонденты агентства сообщали также, что курганцам в прошлом году разрешили охотиться на птиц, которых нет. Животное к тому моменту еще не долетело до региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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